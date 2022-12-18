الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 17 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بطريق «مرسى علم- الشلاتين»

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 17 شخصًا، مساء اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مرسى علم- الشلاتين» جنوب محافظة البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مرسى علم- الشلاتين» وتحديدا أمام قرية أبوغصون جنوب محافظة البحر الأحمر، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

فيما أكد مصدر طبي أن هناك 3 أطفال ضمن مصابي الحادث منهم طفل حديث الولادة مصاب بكسر في الجمجمة.

مضيفاً الإصابات تتراوح ما بين كدمات وكسور، تم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد لتلقي الاسعافات الأولية. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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