غنت أمام ماكرون.. من هى «فرح الديبانى» التى خطفت الأنظار فى نهائى المونديال؟

شاركت الفنانة المصرية فرح الديباني في نهائي كأس العالم 2022، حيث غنت النشيد الفرنسي أمام الجمهور والحاضرين في المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وقدمت فرح الديباني النشيد الوطني قبل انطلاق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، وخطفت الأنظار بصوتها وأدائها في استاد لوسيل في قطر.

ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن فرح الديبانى بعدما خطفت الأنظار في نهائي كأس العالم.