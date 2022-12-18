الأحد 18 ديسمبر 2022
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تحقيقات ومتابعات

غنت أمام ماكرون.. من هى «فرح الديبانى» التى خطفت الأنظار فى نهائى المونديال؟

فرح الدبيانى
فرح الدبيانى

شاركت الفنانة المصرية فرح الديباني في نهائي كأس العالم 2022، حيث غنت النشيد الفرنسي أمام الجمهور والحاضرين في المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وقدمت فرح الديباني النشيد الوطني قبل انطلاق مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، وخطفت الأنظار بصوتها وأدائها في استاد لوسيل في قطر.

ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن فرح الديبانى بعدما خطفت الأنظار في نهائي كأس العالم.

  • فرح الديباني هي مغنية أوبرالية مصرية ميزو سوبرانو.
  • أول مغنية مصرية تنضم إلى أكاديمية أوبرا باريس عام 2016.
  • حصلت فرح على العديد من التكريمات والجوائز حيث كُرمت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم (2021).
  • منحتها السفارة الفرنسية في القاهرة وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس، الجائزة الثالثة في مسابقة جوليو بيروتي الدولية للغناء عام 2013 ولقب أفضل موهبة أوبرالية شابة في مجلة "أوبرنفلت" وجائزة مهرجان "كامروبر شلوس رانسبرج" عام 2017 وجائزة "مؤسسة فاجنر" في عام 2018.
  • ولدت عام 1989 في الإسكندرية لعائلة تعشق للموسيقى الكلاسيكية والفن الأوبرالي.
  • تعلمت عزف البيانو والباليه داخل معهد الكونسرفتوار.
  • انضمت لمدرسة سان شارل الألمانية وهناك اكتشف مدرس الموسيقى صوتها الذي يصلح للأوبرا.
  • في عام 2021، دُعيت للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس اليونسكو حيث غنت "وحياة قلبي وأفراحه" لعبدالحليم حافظ.
  • في 24 أبريل 2022 شاركت في حفل فوز إيمانويل ماكرون بفوزه بالانتخابات الرئاسية، حيث أدت فرح الديباني النشيد الوطني الفرنسي بطريقة أبهرت الحضور وجذبت اهتمام الإعلام.
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