«Extra news» تستعرض جهود الدولة في توفير السلع الاستراتيجية

عرضت فضائية "Extra news"، تقريراً عن جهود الدولة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق.

وفقاً للتقرير فإن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقف السلع الأساسية الغذائية، بالإضافة لمتابعة الرئيس السيسي لمخزون القمح والسكر والذرة والزيت والأرز ليكفي من 4 إلى 6 أشهر.

وأضاف أن الدولة تعمل على توافر اللحوم الطازجة والدواجن يكفي لمدة عام كامل، حيث هناك توجيهات رئاسية بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي.

وأشار إلى أن هناك توجيهات بتعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع، فضلاً عن تعاظم الجهود المستمرة لتوفير كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وكذلك التوسع في إقامة المعارض وانتشار منافذ بيع السلع الاستراتيجية المتحركة، من خلال توفير المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها وبجودة عالية.