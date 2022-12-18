ضبط خادمة سرقت فيلا مسن بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فتاة تعمل خادمة، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من فيلا مسن تعمل لديه بمدينة الشيخ زايد.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بلاغا من مسن باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية، واتهم المبلغ فتاة تعمل خادمة لديه أصل إقامتها محافظة الغربية، وبالانتقال والفحـــص تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبحوزتها بعض المسروقات وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وبيع باقي المسروقات لدى عميل سيئ النية أمكن ضبطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.