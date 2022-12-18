الأمم المتحدة تطالب الدول الغنية بزيادة المساعدات لـ20 مليار دولار سنويًا لإنقاذ الطبيعة

أظهرت وثائق يوم الأحد أن مسودة اتفاق للأمم المتحدة لإنقاذ الطبيعة تدعو الدول الغنية إلى زيادة المساعدات المالية للدول النامية إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025 ، لترتفع إلى 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

كما دعت البلدان إلى "ضمان وتمكين ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والمياه الداخلية والساحلية والبحرية بحلول عام 2030 وإدارتها بشكل فعال"، بحسب فرانس برس.

وكان أعلن وزير البيئة الياباني نيشيمورا أكيهيرو، أن اليابان تتعهد بمنح 117 مليار ين (حوالي 850 مليون دولار) كمساعدات مالية على مدى ثلاث سنوات لمساعدة مبادرات الحفاظ على التنوع البيولوجي من قبل الدول النامية وغيرها من الدول.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أكيهيرو، في اجتماع على مستوى الوزراء لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كوب 15 في مونتريال بكندا، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وقال إن اليابان التي رأست مؤتمر كوب 10 في مدينة ناجويا، قادت عملية تطبيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي التي تم وضعها في مؤتمر عام 2010.

وقال إن الوفود في مؤتمر هذا العام عليهم تبني إطار عمل جديد يتضمن أهدافا طموحة مع تفعيل الموارد بما يتناسب معها.

وتتركز المفاوضات في المؤتمر على ما إذا كان المشاركون يمكنهم الاتفاق على مسودة تعهد تعرف باسم "30 بحلول 30" لحماية ما لا يقل عن 30 % من أراضي ومحيطات كوكب الأرض بحلول عام 2030.

فيما أعلن وزير البيئة ستيفن غيلبو عن زيادة قدرها 255 مليون دولار كندي (186 مليون دولار أميركي) في المساعدات التي ستقدمها للبلدان ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على حماية أنظمتها البيئية. وبذلك يصل الرقم الإجمالي إلى 1,5 مليار دولار كندي سنويًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء البيئة من مختلف دول العالم في مونتريال لحضور المرحلة الأخيرة من قمة كوب 15 للتنوع الحيوي.