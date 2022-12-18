«اللعبة الأخيرة».. مصرع طفل غرقًا بترعة بمحافظة السويس

غرق طفل بترعة السويس الرئيسية، إثر اختلال توازنه وسقوطه في المياه، ويكثف رجال الإنقاذ البحري بالسويس جهودهم في البحث عنه لانتشاله.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد غرق طفل بترعة السويس عند كوبري الباسل، إثر اختلال توازنه وسقوطه أثناء اللعب.

وعلى الفور توجهت فرقة من الإنقاذ البحري بالسويس، إلى موقع البلاغ بحي الأربعين، ونزل غطاسين من عناصر الإنقاذ للبحث عن الطفل الذي يبلغ عمره 4 سنوات بحسب إفادة الشهود العيان.

وأجرى عناصر الإنقاذ البحري بحث بمحيط موقع غرق الطفل حول الكوبري المار أعلى الترعة، مع احتساب اتجاه وسرعة تيار المياه، ودفع مرفق إسعاف السويس بسيارة إسعاف للتأمين الطبي لتقديم ا