«بسبب غسيل الأواني».. مصرع شقيقتين غرقاً بنهر النيل في أسيوط

لقيت شقيقتان مصرعهما، غرقاً بنهر النيل أثناء غسيل الأواني المنزلية بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط شمال محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغاً من الأهالي بقرية بني شقير بغرق شقيقتين بنهر النيل أثناء غسيل الأواني المنزلية.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري والإسعاف وضباط المباحث وتبين من المعاينة غرق "هناء. ج. س" 53 سنة، و "صفاء" 30 سنة أثناء غسيل الأواني المنزلية بنهر النيل، وجار البحث عنهما من قبل الإنقاذ النهري.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق.