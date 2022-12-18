الأحد 18 ديسمبر 2022
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كاتب صحفي يكشف جهود الدولة في الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين في وقت الأزمات

جريدة الدستور

كشف الكاتب الصحفي، جمال رائف، عن جهود منظمات الحماية الاجتماعية التي تخرج وقت الأزمات لدعم المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الدولة تواصل التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين.

وأضاف أن الدولة المصرية وهي تمضي نحو خطط التنمية والإعمار وبناء الجمهورية الجديدة كان المواطن المصري في مختلف طبقاته الاجتماعية وفئاته في عقل ووجدان الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مظلات الحماية المجتمعمية والاجتماعية في الحقيقة امتدت لتشمل الكثير من الفئات سواء محدود الدخل أو حتى ما يتعلق بالفئات التي لا تحصل على دخل تمام من برامج تكافل وكرامة وزيادة التأمينات والمعاشات.
 

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