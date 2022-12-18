احتفالات سياح الغردقة بنهائي كأس العالم (فيديو)

احتفلت فنادق الغردقة السياحية بمشاركة نزلائها من جنسيات مختلفة بنهائي كأس العالم لكرة القدم والمقام بدولة قطر، حيث شارك النزلاء من 25 جنسية أجنبية في الاحتفالات، بالإضافة لإقامة حفلات رقص وعروض مختلفة.

أكد إيهاب السيد مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة الغردقة، لـ"الدستور"، أنه منذ افتتاح بطولة كأس العالم وتشهد فنادق البحر الأحمر المختلفة إقامة احتفالات خاصة لكافة الفرق المشاركة وتقديم كورال فني متنوع، مؤكدًا أن فنادق البحر الأحمر دعت السياح من مختلف الجنسيات لمشاهدة كأس العالم على شواطئ الغردقة.

من جانبه قال الخبير السياحي علاء الدين محمود، إن فعاليات كأس العالم ساهمت في تنشيط القطاع السياحي، لافتًا إلى أن القطاع السياحي قدم برامج كاملة قبل انطلاق البطولة لجذب أكبر عدد من السياح والاستفادة من الحدث الكروي العالمي، مشيراً إلى أن فنادق البحر الأحمر تستقطب سياح من مختلف دول العالم.

فنادق البحر الأحمر تستعد لاحتفالات الكريسماس والإشغالات وصلت 80%

من جهة أخرى تشهد فنادق البحر الأحمر حالة من الانتعاشة في حركة الإشغالات الفندقية بفنادق الغردقة ومرسى علم، حيث وصلت نسب الإشغال لـ80%، كما ارتفعت معدلات وصول رحلات الطيران وخاصة القادمة من الدول الأوروبية.

وأنهت فنادق البحر الأحمر السياحية استعداداتها لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث يصل لفنادقها سياح منجنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الكريسماس، وتزينت مداخل وواجهات الفنادق بأشجار أعياد الميلاد وبابا نويل، وكذلك أجواء الكريسماس ورأس السنة.

الخبير السياحي سامح جمعة، أكد أن فنادق البحر الأحمر استعدت مُبكرًا لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، مؤكدًا أن منتجعات الغردقة السياحية تشهد حالة رواج كبيرة خلال تلك الفترة ، لافتًا إلى أن الفنادق قامت بتنظيم وتجهيز عروض فنية وحفلات خاصة لنزلائها هذا العام، للترحيب بنزلائها وجذب أكبر عدد من الجنسيات.

وأكد الخبير السياحي لـ"الدستور" أن الفنادق بدأت في استقبال السياح فعليًا ضمن استعدادات الكريسماس، مؤكدًا على ارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق إلى نسبة تصل إلى 80 %، وذلك طبقًا لاحصائيات أجرتها الجهات المعنية وشركات السياحة والحجز، لافتًا أن أبرز الجنسيات إقبالًا على فنادق البحر الأحمر حاليًا، هم الألمان والبولنديين والبلجيك والإيطاليين، مشيرًا إلى أن هناك انتعاشة في السياحة الوافدة قبيل احتفالات الكريسماس ورأس السنة، وأن هذه الانتعاشة تدل على عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى أن هذا الموسم الشتوي سيشهد ارتفاعًا عن المواسم السابقة.