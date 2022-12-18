الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أكرم حسني يضع اللمسات النهائية على أغنية «السهر والانبساط» بمناسبة رأس السنة

اكرم حسني
اكرم حسني

يستعد الفنان أكرم حسني لطرح أغنية جديدة بعنوان “السهر والانبساط” بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2023.

ويضع أكرم حسني اللمسات الأخيرة على الاغنية استعدادا لطرحها خلال أيام، ومن المقرر أن يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلماته وإخراج هادي الباجوري.

وكان أكرم حسني قد كشف مؤخرًا عن إقامة عرض إضافي لمسرحيته الجديدة التي تحمل اسم “حتى لا يطير الدكان” بعد النجاح الذي حققته خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك أكرم حسني صورة من العرض عبر صفحته بـ"إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: “عرض إضافي الليلة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عشان تشوفونا قبل أن يطير الدكان”. 

أكرم حسني يروج للمسرحية وشارك حسني متابعيه، بالبوستر الدعائي الخاص لمسرحية "حتى لا يطير الدكان"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلًا: "مستنيكم بكرة إن شاء الله 8:30 مساءً على مسرح محمد العلي، بوليفارد.

حتى لا يطير الدكان تأليف وإنتاج: أمير طعيمة، شارك في الكتابة: أحمد مجدي وأحمد مصطفى ومصطفى نعمان، إخراج: محمد أوتاكا".

وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، حيث قام ببطولة مسرحية "عطل فني" 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.

السنة الجديدة البوستر الدعائي الباجوري أغنية جديدة تاب بالمملكة العربية السعودية

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