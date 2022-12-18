لحظة انتشال جثمان طفل غرق في ترعة السويس (فيديو)

تمكنت قوات الإنقاذ البحري من انتشال جثمان طفل غرق بترعة السويس الرئيسية، بالقرب من نهاية الترعة بمنطقة الهاويس، وسط بكاء الأهالي حزنا على الطفل الغريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بغرق طفل عند كوبري الباسل بمنطقة الهاويس، التابعة لحي الأربعين، وتوجه فريق من رجال الإنقاذ البحري لموقع غرق الطفل، ونزل غطاسون في المياه بحثا عن الطفل مع مراعاة سرعة التيار واتجاه الرياح بالمنطقة.

كما دفع الدكتور محمد طنطاوي مدير هيئة الإسعاف بمحافظة السويس، سيارة إسعاف لنقل الطفل للمستشفى سواء كان مصابا أو متوفياً.

وأفادت المعاينة المبدئية أن الطفل المتوفى مالك محمد صلاح 4 أعوام، وأنه توفي غارقا في الترعة بسبب اختلال توازنه.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن الطفل وصل متوفيا إلى قسم الطوارئ، وجرى نقله عقب ذلك إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة السويس تحت تصرف النيابة.

وتواصل إدارة البحث الجنائي بالسويس تحرياتها حول الواقعة مع تفريغ كاميرات المراقبة بموقع الغرق.

وكان مستشفى السنطة المركزي، استقبل طفل عمره 3 سنوات "جثة هامدة"، نتيجة اختلال توازنه وسقوطه بالترعة أثناء لهوه بجوارها، بقرية شنرة البحرية التابعة للمركز، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، والتي انتقلت لمكان البلاغ، وتبيّن مصرع طفل يُدعى "محمد. ع- 3 سنوات"، غرقا أثناء لهوه أمام منزله، حيث سقط في الترعة الكائنة بالقرية ولفظ أنفاسه غرقًا.

وتبيّن من توقيع الكشف الطبي عليه من قبل مفتش الصحة، حدوث الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وحرر محضر وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة.

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