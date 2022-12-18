الإحصاء: الدولة تتوسع فى إنشاء 58.8 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية

شهدت أعداد مدارس التعليم العام نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 58.8 ألف مدرسة فى عام 2021/2022 مقابل 55.097 ألف مدرسة فى عام 2020/2021 و54.097 ألف مدرسة فى عام 2019/2020، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن الزيادة فى أعداد المدارس واكبت الارتفاع المستمر فى أعداد التلاميذ بمختلف مراحل التعليم العام من 21.5 مليون طالب فى عام 2019/2020 لـ 22.2 مليون طالب فى عام 2020/2021، وصولًا لـ 25.06 مليون طالب فى عام 2021/2022.

وتركز العدد الأكبر من تلاميذ التعليم العام فى المرحلة الابتدائية بعدد 13.6 مليون طالب خلال العام الدراسى الماضى 2021/2022، يليها مرحلة ما قبل ابتدائى 11.7 مليون طالب، والتعليم الإعدادى 5.8 مليون طالب، بينما تذيل القائمة التربية الخاصة بعدد 44.2 ألف تلميذ، التعليم المجتمعى 140.2 ألف تلميذ ومرحلة الثانوى الفنى بعدد تلاميذ 2.1 مليون تلميذ.

وإزاء تلك الزيادة فى أعداد التلاميذ بمراحل التعليم العام، أظهر التقرير ارتفاع أعداد المدرسين بأكثر من 100 ألف مدرس من 879.1 ألف مدرس فى عام 2019/2020 لـ 874.9 ألف مدرس فى عام 2020/2021، وصولًا لـ 991.9 ألف مدرس فى عام 2021/ 2022 موزعين بين 59.5 ألف مدرس فى مرحلة ما قبل ابتدائى، 422.34 ألف مدرس فى المرحلة الابتدائية، 7.7 ألف مدرس فى التعليم المجتمعى، 246.4 ألف مدرس فى التعليم الاعدادى، 99.6 ألف مدرس فى الثانوى العام، 125.2 ألف مدرس فى الثانوى الفنى، و9.7 ألف مدرس بالتربية الخاصة.

وحول التعليم الأزهرى، كشف التقرير أن إجمالى أعداد المعاهد 11.3 ألف معهد، 1664 معهد ما قبل ابتدائى و3653 معهد ابتدائى، 3538 معهد إعدادى، 2341 معهد الثانوى الأزهرى، 118 معهد قراءات، ويبلغ إجمالى أعداد التلاميذ 2.2 مليون تلميذ.