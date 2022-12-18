الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: الدولة تتوسع فى إنشاء 58.8 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية

مدارس
مدارس

شهدت أعداد مدارس التعليم العام نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 58.8 ألف مدرسة فى عام 2021/2022 مقابل 55.097 ألف مدرسة فى عام 2020/2021 و54.097 ألف مدرسة فى عام 2019/2020، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن الزيادة فى أعداد المدارس واكبت الارتفاع المستمر فى أعداد التلاميذ بمختلف مراحل التعليم العام من 21.5 مليون طالب فى عام 2019/2020 لـ 22.2 مليون طالب فى عام 2020/2021، وصولًا لـ 25.06 مليون طالب فى عام 2021/2022.

وتركز العدد الأكبر من تلاميذ التعليم العام فى المرحلة الابتدائية بعدد 13.6 مليون طالب خلال العام الدراسى الماضى 2021/2022، يليها مرحلة ما قبل ابتدائى  11.7 مليون طالب، والتعليم الإعدادى 5.8 مليون طالب، بينما تذيل القائمة التربية الخاصة بعدد 44.2 ألف تلميذ، التعليم المجتمعى 140.2 ألف تلميذ ومرحلة الثانوى الفنى بعدد تلاميذ 2.1 مليون تلميذ.

وإزاء تلك الزيادة فى أعداد التلاميذ بمراحل التعليم العام، أظهر التقرير ارتفاع أعداد المدرسين بأكثر من 100 ألف مدرس من 879.1 ألف مدرس فى عام 2019/2020 لـ 874.9 ألف مدرس فى عام 2020/2021، وصولًا لـ 991.9 ألف مدرس فى عام 2021/ 2022 موزعين بين 59.5 ألف مدرس فى مرحلة ما قبل ابتدائى، 422.34 ألف مدرس فى المرحلة الابتدائية، 7.7 ألف مدرس فى التعليم المجتمعى، 246.4 ألف  مدرس فى التعليم الاعدادى، 99.6 ألف مدرس فى الثانوى العام، 125.2 ألف مدرس فى الثانوى الفنى، و9.7 ألف مدرس بالتربية الخاصة.

وحول التعليم الأزهرى، كشف التقرير أن إجمالى أعداد المعاهد 11.3 ألف معهد، 1664 معهد ما قبل ابتدائى و3653 معهد ابتدائى، 3538 معهد إعدادى، 2341 معهد الثانوى الأزهرى، 118 معهد قراءات، ويبلغ إجمالى أعداد التلاميذ 2.2 مليون تلميذ.

مدارس التعليم العام الاحصاء تلاميذ المدرسين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

«البنك المركزى» يصدر تعليمات جديدة بشأن معاملة حصيلة عمليات الذهب التصديرية

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي.. أسعار العملات

«ويجز» داخل استاد لوسيل استعدادًا للغناء فى مونديال قطر 2022

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية