الأحد 18 ديسمبر 2022
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محافظات

بدء التشغيل التجريبي لوحدة الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شهد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، بدء التشغيل التجريبي لوحدة  الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بقسم الباطنة بمستشفى الجراحات الجديد بمجمع الكليات الطبية، حيث تم استقبال أول حالة داخل الوحدة وقام الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ أمراض الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي بإجراء المنظار لها، وذلك بحضور الدكتور فؤاد هراس أستاذ أمراض الباطنة العامة ورئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور لؤي الأحول رئيس قسم أمراض الباطنة والدكتور محمد عنبة أستاذ ورئيس وحدة  المناظير والدكتور طارق الشاذلي نائب مدير مستشفى الجراحات الجديد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والمستشفيات الجامعية.

أكد الدكتور محمود زكي أن الوحدة  تعد أكبر وحدات المناظير فى وسط الدلتا، وتضم أحدث الأجهزة في العالم  لتقديم خدمات للمرضى على أعلى مستوى،  موضحًا أن الوحدة تتضمن مناظير الجهاز الهضمي والمناظير المرارية ومناظير المعدة والقولون ومنظار بالموجات فوق الصوتية. 

وأوضح الدكتور محمود زكي أن بدء التشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي يأتي تمهيدًا لبدء التشغيل لمستشفى الجراحات الجديد بكامل طاقته، حيث تم في شهر يونيو الماضي التشغيل الجزئي للمستشفى بخدمات العيادات الخارجية كما تم تشغيل وحدة قسطرة القلب بالمستشفى.

أشار رئيس جامعة طنطا إلى أن تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى بمحافظات وسط الدلتا يأتي ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا ومحورًا رئيسيًا ضمن محاور التطوير والانجاز للجامعة لتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية في ضوء رؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور محمود سليم أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الجراحات الجديد، تضم أحدث الأجهزة المطابقة لأحدث معايير الجودة العالمية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة على أعلى مستوى، موجهًا خالص شكره لأعضاء وحدة الجهاز الهضمي بقسم الباطنة وفريق قسم التخدير بالمستشفى على جهودهم المتواصلة لخدمة المرضى.

أضاف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن وحدة المناظير بالمستشفى تضم 6 أبراج مناظير من أحدث مناظير الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أحدث وحدة لتعقيم المناظير، مضيفاً أن مستشفى الجراحات الجديد يضم 766 سريرًا و68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي، مشيرا إلى أن المستشفى تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والعنايات المركزة، بالإضافة إلى 21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات المحاضرات وقاعات المحاكاة.

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بدء التشغيل التجريبي لوحدة الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا الباطنة العامة أحدث الأجهزة التشغيل التجريبى الدراسات العليا والبحوث الكليات الطبية العيادات الخارجية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدء التشغيل التجريبي

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