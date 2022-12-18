غرق طفل بترعة السويس وفرق الإنقاذ تواصل البحث عنه

غرق طفل بترعة السويس، نتيجة اختلال توازنه وسقوطه في المياه، ويواصل رجال الإنقاذ البحري بالسويس تكثيف جهودهم في البحث عنه لانتشال جثمانه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طفل بترعة السويس عند كوبري الباسل، نتيجة اختلال توازنه أثناء اللعب بالقرب من الترعة.

وتوجهت فرقة من الإنقاذ البحري بالسويس إلى موقع البلاغ بحي الأربعين، ونزل غطاسون من عناصر الإنقاذ للبحث عن الطفل الذي يبلغ عمره 4 سنوات بحسب ما ذكره شهود عيان من أهالي المنطقة.

وأجرى عناصر الإنقاذ البحري بحثًا بمحيط موقع غرق الطفل حول الكوبري المار أعلى الترعة، مع احتساب اتجاه وسرعة تيار المياه.

ودفع مرفق إسعاف السويس بسيارة إسعاف لتقديم التأمين الطبي ولتقديم الخدمة الصحية المطلوبة، ولسرعة نقل الطفل إلى المستشفى فور العثور عليه.

وفرضت قوة من مديرية أمن السويس كردونًا أمنيًا بمحيط منطقة سقوط الطفل لتيسير مهمة البحث على رجال الإنقاذ الذين يواصلون أعمال البحث عن الطفل.