منتخب السيدات يتوج بكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.. ومدينتي تنجح في استضافة ثاني بطولة عالمية خلال شهر

"المصريون أبطال العالم في الإسكواش"

الاتحاد الدولي للاسكواش: نشكر طلعت مصطفى على تنظيم بطولة العالم في نادي مدينتي

توج المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم للإسكواش لفرق السيدات 2022، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب أمريكا بنتيجة 2 / صفر، ليحقق المنتخب اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ليحافظ المصريون على سيادة لعبة الإسكواش سواء من حيث عدد البطولات العالمية التي حققتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، أو صدارة اللاعبين للتصنيف العالمي للرجال والسيدات.

واختتمت بطولة كأس العالم للإسكواش، بحفل ضخم لفرقة شارموفرز حضره أعداد كبيرة من الجماهير، وقدمت الفريق باقة متنوعة من أشهر أغانيهم تفاعل معها الجمهور. شارك في النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم للسيدات 17 منتخبًا وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وأستراليا، وسويسرا، وأوكرانيا، واسكتلندا، وويلز، وجنوب أفريقيا، بجانب مصر، التي تستضيف البطولة للمرة الثانية بعد تنظيمها لأول مرة عام 2008.

مكاسب بالجملة

لم يكن فوز المنتخب الوطني بالبطولة المكسب الوحيد لمصر، بل حققت مكاسب بالجملة أهمها النجاح الباهر لنادي مدينتي الرياضي في تنظيم البطولة على أكمل وجه نال إعجاب اللاعبين والجماهير الحاضرة والمسئولين ، لتثبت أندية مدينتي جدارتها في تنظيم ثاني بطولة عالمية خلال شهر واحد فقط ، حيث أكد عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، إن استضافة نادي مدينتي لبطولة كأس العالم للإسكواش 2022، يعد ثاني حدث رياضي عالمي تستضيفه أندية مجموعة طلعت مصطفى ، عقب استضافة بطولة سلسلة الجولة الآسيوية "الآشيان تور"، التي شارك فيها 120 لاعبًا من أكثر من 40 دولة ونقلتها 60 قناة رياضية حول العالم. وأضاف أن أندية المجموعة لديها طموح أن تصبح ملتقى للبطولات العالمية، في ظل ما تنفرد به من إمكانيات متميزة، مما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية في مصر.

"مصر مكان ممتاز لاستضافة البطولات"

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أن مصر - فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - أصبحت مقصدًا دوليًا لاستضافة كبرى البطولات بفضل المزايا العديدة التى تتمتع بها المنشآت والبنية الرياضية التحتية، والتى أبهرت العالم أجمع فى مختلف المحافل العالمية التى أقيمت على أرضها. وتوجه الوزير بالشكر لمؤسسة هشام طلعت مصطفى على دعمهم المستمر للقطاع الرياضي والشبابي في مصر، من خلال تنظيم هذه البطولة التي تدل علي التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيدًا بالمستوي المتميز الذي يظهر به نادي مدينتي من ملاعب رياضية على أعلى مستوى .

من جانبها ، أكدت رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، زينة ولدريدج، أن مصر قادرة على استضافة بطولات دولية جديدة بلعبة الإسكواش، في ظل الدعم والشعبية الواسعة للعبة الاسكواش ، فضلاً عن التغطية الإعلامية المتميزة طوال أيام بطولة العالم الحالية ، وهو أمر يجعلها مناسبة لاستضافة بطولات الإسكواش، مضيفة أن "مصر مكان ممتاز لاستضافة بطولات الاسكواش". وأشادت "ولدريج" بالتنظيم المميز لبطولة العالم للاسكواش 2022 التي أقيمت في نادي مدينتي الرياضي في الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر ، ووجهت الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على إسهامها ودعمها لإستضافة وتنظيم البطولة .

قصة النجاح

واعتمد الاتحاد الدولي للاسكواش إقامة بطولة العالم لفرق السيدات 2022 بنادي مدينتي الرياضي، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم 11 ملعباً، بالإضافة إلى ملعب رئيسي زجاجي استضاف مباريات قبل النهائي والنهائي للبطولة ويسع لنحو 1200 مشجع، فضلا عن امتلاك نادي مدينتي لبنية تحتية ومنشآت رياضية تم إنشائها وفق المواصفات الدولية .

وتحرص مجموعة طلعت مصطفى على توفير خدمات متكاملة لعملائها، من بينها الخدمات الرياضية ، إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة ، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية.

وبالتوازي مع اهتمام المجموعة بتشجيع الرياضة، فإنها تعمل أيضا على إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع أكبر الأكاديميات الرياضية في العالم – مثل أكاديمية ليفربول الدولية لكرة القدم – بما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها .