فحص 1527 مواطنًا في قافلة علاجية بالمنوفية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية منشأة النور بمركز السادات، والتي استمرت على مدار يوميّ الأربعاء والخميس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

وصرّحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2)عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد (1527) مواطنًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (90) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (20) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (29) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (19) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح، وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.