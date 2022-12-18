إحالة أوراق قاتل زوجته بعد وصلة تعذيب فى الزاوية الحمراء للمفتى

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، الأحد، إحالة المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب بسبب خلافات مالية بينهما في الزاوية الحمراء إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 18 يناير للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف وعادل أحمد حراجي، وأمانة سر رفاعي فهمي ويحيى عبدالرشيد.

وأثبتت التحريات أن سبب الواقعة هي خلافات مالية بين المجني عليها وزوجها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالاعتداء بالضرب عليها، وطعنها عدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة بالجسد أودت بحياتها.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا مفاده مقتل سيدة داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لسيدة بها آثار طعن في الرقبة والصدر، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليها.

وبمواجهته اعترف بوجود سابق خلافات بينهما، وتم اقتياده إلى القسم ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر تجاه الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.