«لوحات فنيّة معاصرة في ضوء كتابات المقريزى» ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، معرضا فنيا بعنوان: "عابرة الأزمنة.. لوحات فنية معاصرة في ضوء كتابات المقريزي"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر في تمام السادسة مساًء، ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يُقام المعرض في الفترة من الأربعاء 21 وحتى الأحد 25 ديسمبر ما عدا يومي الجمعة والسبت.

ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية الكبيرة للفنانة التشكيلية سماح إمام، وهي بمثابة ترجمة تشكيلية لكتابات المؤرخ المقريزي في ضوء كتابه الشهير "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"، وتُعقد ندوة على هامش المعرض للتعريف بتاريخ المقريزي وأشهر أعماله، وشرح فكرة المعرض.

الفنانة سماح إمام قد شاركت في العديد من المعارض الفنية داخل مصر وخارجها، من بينها عدد من المعارض الجماعية بإيطاليا، كما شاركت ببينالى فلورنس بإيطاليا في 2015 و2017، وكذلك بانسبيرج آرت فيير في 2018، وكان لها تجربة متميزة في العمل مع أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357.

أما مبادرة سيرة القاهرة، فهي مبادرة مجتمعية مستقلة تعمل على التعريف بتراث مدينة القاهرة بكافة أشكاله وأنواعه من خلال الوسائط المتعددة.