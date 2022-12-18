فاز بـ«مستر أوليمبيا».. 12 معلومة عن هادى شوبان

توج الإيراني هادي شوبان لاعب كمال الأجسام، بلقب مستر أوليمبيا هذا العام، محتلا المركز الأول، وسط منافسة شرسة مع منافسيه؛ أبرزهم بيج رامي.

في هذا السياق ترصد «الدستور» خلال السطور المقبلة أبرز المعلومات عن هادي شوبان.

_يُلقب شوبان بالذئب الفارسى

_كان قد احتل المركز الثالث في مستر أوليمبيا سنة 2019، وفاز بجائزة أفضل لاعب كمال أجسام بتصويت الجمهور في نفس البطولة، والتي توج بها بيج رامي.

_ هادي شوبان هو لاعب كمال أجسام محترف ومدرب لياقة بدنية، شارك هادي شوبان في العديد من البطولات والمسابقات المحلية والقارية والدولية في رياضة كمال الأجسام.

_حصل على عدد من الألقاب والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية خلال رياضته الاحترافية مسيرته المهنية في هذا المجال.

_حصل على المركز الثالث في ألعاب السيد أوليمبيا عام 2022 م وفاز بالمركز الأول في مسابقة مستر أوليمبيا الدولية عام 2022 م بعد فوزه على بيج رامي وكمال القرقاني.

_ترعرع في دولة إيران منذ صغره، وتمكن من أن يصبح من أقوى وأشهر لاعبي كمال الأجسام في العالم بعد مشاركته في عدد من المسابقات والبطولات المحلية.

_العمر 35 سنة.

_ يحمل الجنسية الإيرانية.

_بلد الإقامة الولايات المتحدة الأمريكية.

_المهنة والنشاط لاعب كمال أجسام محترف.

_سنوات النشاط من 2011 إلى الوقت الحاضر.

_ اللغة الأم الإيرانية والإنجليزية.

وكان قد خسر المصري ممدوح السبيعي الشهير "بيج رامي"، لقب مستر أوليمبيا مُكتفياً بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها بيج رامي للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح.

وكان بيج رامى قد خضع للتحكيم السري، أمس، ولكن فى النهائيات التى انتهت منذ قليل، خسر اللقب، بعد أن خطفه منه الإيرانى هادي شوبان مُحتلاً الترتيب الأول.

وتوّج ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامي" بلقب مستر أوليمبيا آخر نسختين من البطولة مُتفوقاً على جميع منافسيه بجميع الدول.