«أخلاقنا الجميلة».. كيف تحافظ على دعمك العاطفي أثناء رعاية مريض؟

من المستغرب أنه عندما يمرض أحد أفراد أسرتك، يمكن أن تتأثر صحتك أيضًا بشكل كبير، وعندما تتصرف كمقدم رعاية لهذا الفرد من العائلة أو الصديق المقرب، لا ينبغي التغاضي عن الإرهاق العقلي والعاطفي المصاحب الذي قد ينتج عن ذلك أو تقليله، في الواقع من خلال عدم الانتباه إلى علامات إجهاد التعاطف والتي تشمل الأرق، وصعوبة التركيز، وسوء الرعاية الذاتية، بين أمور أخرى فإنك تخاطر بالإرهاق والتأثير بشكل خطير على نوعية حياتك.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة كيف تحافظ على دعمكم العاطفي أثناء معالجة المرضى.

خصص وقتاً للأصدقاء والمتعة

بينما قد يبدو قضاء الوقت مع الأصدقاء بمثابة رفاهية نظرًا لجدولك المزدحم والعديد من المسؤوليات، إلا أنه أمر ضروري حقًا، خاصةً عندما تكرس الكثير من وقتك لرعاية شخص مريض، لا يؤدي الاستثمار في هذه العلاقات المهمة إلى تعزيز السعادة وتقليل التوتر فحسب، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في التعامل مع أحداث الحياة الصعبة، سواء كان الاجتماع في موعد أسبوعي لتناول القهوة أو وجبة فطور وغداء شهرية، ليس هناك ما هو أفضل من وجود صديق جيد بجانبك خلال كل تقلبات الحياة.

إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية

على الرغم من أن تركيزك قد يكون على رفاهية من تحب في الوقت الحالي، إلا أن صحتك وعافيتك لا ينبغي أن تذهب بعيدًا، بالإضافة إلى مواكبة المواعيد الطبية المجدولة بشكل روتيني، تأكد من تخصيص وقت لتقوية جسمك وعقلك، يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة إلى جانب ممارسات أخرى مثل التنفس اليقظ والتأمل واليوجا إلى زيادة طاقتك ومساعدتك على ذلك، كن حاضرًا بشكل كامل في كل لحظة، إذا كان أحد أفراد أسرتك يشعر بذلك، فيمكنك دعوته للانضمام إليك.

ابحث عن مجموعة دعم لمقدم الرعاية

مناقشة تجربتك كمقدم رعاية مع الآخرين الذين يفهمون بالضبط ما تمر به، يمكن أن يكون أمرًا لا يقدر بثمن.

مع وجود الكثير من مجموعات دعم مقدمي الرعاية المتاحة بسهولة، سواء بشكل شخصي أو عبر الإنترنت ستتمكن من طرح الأسئلة والشعور بالارتياح لمعرفة أن هناك الآلاف من الأشخاص حول العالم على استعداد لإبداء آذان صاغية.

افعل شيئًا يجعلك تبتسم كل يوم

تحدث مع أحد المحترفين، على الرغم من أن الوثوق بالأصدقاء الموثوق بهم أمر مفيد بالتأكيد، إلا أنه قد يكون من المفيد في بعض الأحيان مناقشة تجاربك في مكان آمن وسري وغير قضائي مع معالج محترف.