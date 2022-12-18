الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«أخلاقنا الجميلة».. كيف تحافظ على دعمك العاطفي أثناء رعاية مريض؟

الاهتمام بالمرضى
الاهتمام بالمرضى

من المستغرب أنه عندما يمرض أحد أفراد أسرتك، يمكن أن تتأثر صحتك أيضًا بشكل كبير، وعندما تتصرف كمقدم رعاية لهذا الفرد من العائلة أو الصديق المقرب، لا ينبغي التغاضي عن الإرهاق العقلي والعاطفي المصاحب الذي قد ينتج عن ذلك أو تقليله، في الواقع من خلال عدم الانتباه إلى علامات إجهاد التعاطف والتي تشمل الأرق، وصعوبة التركيز، وسوء الرعاية الذاتية،  بين أمور أخرى  فإنك تخاطر بالإرهاق والتأثير بشكل خطير على نوعية حياتك.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة كيف تحافظ على دعمكم العاطفي أثناء معالجة المرضى.

خصص وقتاً للأصدقاء والمتعة

بينما قد يبدو قضاء الوقت مع الأصدقاء بمثابة رفاهية نظرًا لجدولك المزدحم والعديد من المسؤوليات، إلا أنه أمر ضروري حقًا، خاصةً عندما تكرس الكثير من وقتك لرعاية شخص مريض، لا يؤدي الاستثمار في هذه العلاقات المهمة إلى تعزيز السعادة وتقليل التوتر فحسب، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في التعامل مع أحداث الحياة الصعبة، سواء كان الاجتماع في موعد أسبوعي لتناول القهوة أو وجبة فطور وغداء شهرية، ليس هناك ما هو أفضل من وجود صديق جيد بجانبك خلال كل تقلبات الحياة.

إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية

على الرغم من أن تركيزك قد يكون على رفاهية من تحب في الوقت الحالي، إلا أن صحتك وعافيتك لا ينبغي أن تذهب بعيدًا، بالإضافة إلى مواكبة المواعيد الطبية المجدولة بشكل روتيني، تأكد من تخصيص وقت لتقوية جسمك وعقلك، يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة إلى جانب ممارسات أخرى مثل التنفس اليقظ والتأمل واليوجا إلى زيادة طاقتك ومساعدتك على ذلك، كن حاضرًا بشكل كامل في كل لحظة، إذا كان أحد أفراد أسرتك يشعر بذلك، فيمكنك دعوته للانضمام إليك.

ابحث عن مجموعة دعم لمقدم الرعاية

مناقشة تجربتك كمقدم رعاية مع الآخرين الذين يفهمون بالضبط ما تمر به، يمكن أن يكون أمرًا لا يقدر بثمن.

مع وجود الكثير من مجموعات دعم مقدمي الرعاية المتاحة بسهولة، سواء بشكل شخصي أو عبر الإنترنت ستتمكن من طرح الأسئلة والشعور بالارتياح لمعرفة أن هناك الآلاف من الأشخاص حول العالم على استعداد لإبداء آذان صاغية.

افعل شيئًا يجعلك تبتسم كل يوم

تحدث مع أحد المحترفين، على الرغم من أن الوثوق بالأصدقاء الموثوق بهم أمر مفيد بالتأكيد، إلا أنه قد يكون من المفيد في بعض الأحيان مناقشة تجاربك في مكان آمن وسري وغير قضائي مع معالج محترف.

مبادرة المتحدة حملة أخلاقنا الجميلة الدعم العاطفي الرعاية الذاتية مقدم الرعاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

ميسى يرتدى «البشت البدوى» أمام العالم.. تعرف على قواعد ارتدائه ومواد تصنيعه

لا يفوتك هذا المساء| ميسي يتسلم بطولة كأس العالم وبيان مهم للتموين

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

ربة منزل تقتل طفلة انتقاما من «ضرتها» فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو