«حصاد الأوبرا 2022».. 1192 فعالية فنية وثقافية وأكثر من 900 ألف مشاهد بمسارح المحافظات

شهدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر خلال عام 2022، زخما ثقافيا متنوعا في مختلف المجالات الإبداعية على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور بالإضافة إلى المهرجانات التى نظمتها خارج الأسوار وعروضها بالأماكن المفتوحة ونجحت فى جذب شرائح عمرية واجتماعية جديدة انضمت إلى قاعدة جمهورها الضخمة لتبرهن قدرتها على تصدر المشهد الإبداعي فى مصر والوطن العربى، فعلى مدار 12 شهر تم تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تهدف إلى السمو بالوجدان وإعادة تشكيل الوعى والتعريف بالتراث الإبداعى الإنسانى المحلى والأجنبى إلى جانب إتاحة الفرصة للشباب الواعدين للتعبير عن أنفسهم.

فمنذ يناير حتى ديسمبر 2022 تم تقديم 1192 فعالية فنية وثقافية حضرها ما يزيد عن 900 ألف مشاهد منها 177 على المسرح الكبير، 172 على المسرح الصغير، 54 على مسرح النافورة، 136 على مسرح الجمهورية، 148 على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، 61 على المسرح المكشوف، 68 بمسرح أوبرا دمنهور، 82 بمعهد الموسيقى العربية، 49 أمسية وسهرة رمضانية، 6 مهرجانات للموسيقى والغناء بالمحافظات بعضها تم استحداثه وضمت 28 عرضا متنوعا وهدفت إلى تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون الجادة بمختلف ربوع مصر، هذا إلى جانب 15 ليلة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 وفعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وضمت 36 عرضا، وفعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية وشملت 6 عروض.

كما استمر النشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي - الأمسيات الشعرية - اللقاءات الفكرية - الندوات العامة - نادى السينما - نادى فنون الأوبرا فى تحقيق أهدافه التنويرية الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية ووصل عددها إلى 88 نشاط احتضنتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بجانب 72 معرضا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر"، وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية.

استحداث سلسلة حفلات لمؤلفى الموسيقى الدرامية والتصويرية ودورات أولى لمهرجانات غنائية بمحافظات سوهاج والشرقية والسويس ورشيد والمنيا

وخلال العام استحدثت الأوبرا سلسلة حفلات لمؤلفي الموسيقى التصويرية والدرامية المصرية والعربية تضم مجموعة من أهم أعمال المؤلفين الموسيقين المصريين فى هذا المجال منهم عمر خيرت، مودي الإمام، محمود طلعت، خالد داغر، تامر كروان، خالد حماد، عادل حقي، عمرو اسماعيل، هيثم الخميسي، خالد نبيل، مصطفى الحلواني، هشام خرما، أمير هداية، ساري هاني، جورج قلته، أشرف محروس، شادي مؤنس، محمد نزيه، خالد الكمار، أشرف الزفتاوي، مصطفى صبحي، شريف الوسيمي وغيرهم.

وقال رئيس دار الأوبرا، إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر والعديد من دول العالم تم استضافة عددا من الفرق الأجنبية الزائرة منها فرقة كايرو ستيبس (مصر / ألمانيا) فرقة اساطير التانجو (الأرجنتين)، حفلين موسيقيين لكل من ثنائى اليادا والفنان كيان (النمسا)، كورال شيكاغو للأطفال (أمريكا)، فرقتى الأوبرا والباليه بمسرح سان بطرسبرج - موسكو اون ايس (روسيا)، حفل موسيقي (إيطاليا)، أوركسترا بيت العود (السودان)، السوبرانو أنستاسيا (اليونان)، باليه جورجيا الملكي (جورجيا)، فلامنكو دي مدريد (أسبانيا) إلى جانب فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل (الهند).

وأضاف أن أوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 64 تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي، وقدم 44 حفلا موسيقيا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية إلى جانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين بالإضافة إلى تقديم أعمال المؤلفين المصريين التي تنتمي إلى القوالب الكلاسيكية، كما نظم مهرجان اتجاهات عربية الذى يعد أحد مسارات إلقاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى ويهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى.

أما فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى قدمت 3 أوبرات هم (عايدة ، لابوهيم، الأمبرازاريو) إلى جانب 36 حفل جالا تضمنت مقتطفات من أشهر الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية وأغانى أفلام الرسوم المتحركة بالإضافة إلى الأعمال الغنائية الغربية والنابوليتانية الشهيرة والمؤلفات الخاصة بالكريسماس والعام الجديد وشارك خلالها جميع المغنين بالفرقة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة.

فيما قدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل 7 عروض هي كارمن، تانجو، كسارة البندق، بحيرة البجع، سندريلا، كليوباترا، نافورة باخشي سراي الذى لم يعرض منذ 56 عاما.

وقدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني، 3 عروض هي (لحظة ، شهرزاد ، زفير) .

كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث ٤عروض هي (حتشبسوت، شجر الدر، سيرة عنترة، الجيبتانا) وشهدت جميع العروض إقبالا جماهيريا كبيراً.

وقدم أوركسترا أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني والقائد الاساسى المايسترو ناير ناجي 17 حفلا شملت مقتطفات من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية إلى جانب مصاحبة عروض الباليه والأوبرا واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.

وفي إطار الاهتمام بإحياء التراث الموسيقى العربي قدمت فرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا 100 حفلا دوريا منها 17 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، 16 للفرقة القومية العربية للموسيقى، 19 لفرقة الموسيقى العربية للتراث، 20 لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، 17 لفرقة الإنشاد الديني، 11 لكورال أطفال الأوبرا وشهدت هذه الحفلات إحياء ذكرى رموز وأعلام الموسيقى العربية في مصر والوطن العربي وإعادة احياء التراث الموسيقى العربية حفاظا عليه من الاندثار من خلال تقديم الأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق ، وأدوار ومنولوج وأغاني أساطين الطرب العربي، بالإضافة إلى الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد الرسمية والقومية إلى جانب سلسلة حفلات بعنوان عمالقة الفن تم تخصيصها لأعمال كبار الموسيقيين ، بالاضافة الى الاحتفال بمئويات الرواد فى هذا المجال والمشاركة فى فعاليات الاحتفاء بعشرينات القرن العشرين واستمرار سلسلة كلثوميات ووهابيات.

كما أقيمت الدورة الـ 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية على مدار 15 ليلة متصلة واحتضنت فعالياتها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وتضمنت 36 حفلا أحياها 99 فنانا من 9 دول عربية هى مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس، منهم 89 مطربا ومطربة.

وعقدت فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتي أقيمت على مدار 15 ليلة متصلة وضمت 36 حفلا بمشاركة 22 فنان هم هشام عباس، علي الحجار، مدحت صالح، مروة ناجى، نسمة عبد العزيز، مصطفى حجاج، أحمد جمال، مي كمال، ياسين التهامي، تانيا قسيس، دينا الوديدي، نوال الزغبي، هاني شاكر، نادية مصطفى، نسمة محجوب، حنان ماضي، لينا شاماميان، مدحت ممدوح، تانيا صالح، محمد محسن، نوران ابو طالب، عمر خيرت و15 فرقة هى اوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو راجى المقدم، فرقة قلعة عمان الأردن، فرقة لونا بودار لرقص الكاتاك (الهند)، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، فريق وسط البلد، فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا، فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بغدادي بيج باند، فرقة مواويل، كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب، اوركسترا النور والامل ، فريق بلاك تيما ، مجموعة الاوبرا لموسيقي الحجرة ، مجموعة التشيللو state of harmony .

وأقيم أكثر من 183 ريسيتال موسيقي وغنائي لمجموعة من الفنانين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وذلك تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

كما استمرت المشاركة فى تنفيذ استراتيجيات تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير حيث نظمت الأوبرا 6 مهرجانات في محافظات مصر هى الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بقنا، الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بسوهاج، الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بالشرقية، الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء بالسويس، الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقي والغناء برشيد، الدورة الأولى من مهرجان المنيا للموسيقي والغناء بالمنيا.

بالإضافة لفعاليات مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية والذى جاء ضمن النشاط الصيفى للأوبرا وضم عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، ليلة أم كلثوم وبليغ حمدى لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية وليد حيدر، محمد حسن ، ياسر سعيد ، كنزي، إيناس عز الدين، رحاب عمر بقيادة المايسترو أحمد عامر، محمد محسن وفرقته، دينا الوديدي وفرقتها، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان) ديمه - تالة - محمد (وفريق مسار إجباري.

كذلك تم استئناف نقل عروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية إلى المسرح الصغير وتم نقل 6 عروض عالمية هى ريجوليتو، لوتشيا دي لامرمور، أريادنا من نكسوس، دون كارلو ، توراندوت وهاملت.

وضمن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى، نظمت الأوبرا خلال شهر رمضان المعظم 15 أمسية بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور شملت سهرات عربية وإسلامية لـ 4 دول هى تونس، الجزائر، إندونيسيا وفلسطين بجانب مجموعة من العروض الغنائية والموسيقية لنجوم وفرق الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي هم مدحت صالح ، علي الحجار، براس ساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، نسمة عبد العزيز، الشيخ ياسين التهامي، السورية لينا شاماميان، محمود التهامي، فرقة نور النبي للإنشاد الديني، التونسية غالية بنعلي وفرقة ام كلثوم للموسيقى العربية.

وواصل مركز تنمية المواهب جهوده لاكتشاف جيل جديد من الفنانين من خلال فصوله المتنوعة وهي (غناء شرقي وغربي أوبرالي – فصل سوزوكي – البالية – كلاكيت – عود – الفيولينة – بيانو – الفلوت – الجيتار – قانون – مادة الصولفيج - تعليم فن الرسم - الكمان الشرقي والإيقاع) بالإضافة إلى فصول ذووى القدرات الخاصة وكذلك إقامة الحفلات على مختلف مسارح الأوبرا تشجيعا للدارسين.

كما استضافت دار الأوبرا خلال الموسم الفنى 2022 العديد من المهرجانات الدولية هي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الملتقى الدولي لذووى القدرات الخاصة (أولادنا)، ملتقى الشارقة للسرد الـ ١٨، مهرجان القاهرة للفيلم القصير وغيرها.