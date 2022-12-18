الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية نيميسيا فالي العذراء

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الطوباوية نيميسيا فالي العذراء، ووفقاً لدراسة قام بها الأب وليم عبدالمسيح سعيد على إثر الاحتفالات، فولدت جوليا فالي في 26 يونية 1847م بإقليم أوستا لعائلة من التجار. مما أعطى الكثير من السعادة لزوجين شابين وثريين فقدا بالفعل طفليهما السابقين قبل الأوان، وكان لها أخ وحيد يدعي فرانشيسكو ونالت سر العماد المقدس فى كنيسة سانت أورسولا.

ماتت والدتها صغيرة جدًا، وكانت جوليا في الرابعة من عمرها فقط، غالبًا ما كان والدها أنسيلمو فالي بعيدًا عن المنزل بسبب تجارته، ومكثوا ضيوفًا في منزل الجد الأب المتشدد إلى حد ما، شعر الأخوان بكل حزن كونهما أيتامًا. انتقلوا فيما بعد إلى أقاربهم من الأمهات، حيث تلقوا تعليماً جيداً في المنزل في جو أكثر هدوءاً. كانت جوليا تتمتع بشخصية قوية، شبيهة بالجبال التي تحيط بمدينتها، ومشاعرها النقية، مثل الهواء الذي يتنفسه المرء في تلك الجبال. في مرحلة معينة جاء قرار تسجيلها في مدرسة داخلية، بعيدة عن المنزل، في بيزانسون ، تديرها راهبات الأعمال الخيرية في سانت جيوفانا أنتيدا. وفوق كل شيء، كانت مثقلة بالانفصال عن أخيها الذي شعرت تجاهه بعاطفة الأم.. وبعد خمسة سنوات من الصبر والمعاناة، عادت إلى منزلها كان الأب انتقل في هذه الفترة إلى بونت سانت مارتن مع زوجته الجديدة. بالنسبة للأخوين تبين أنها زوجة أب تعاملهما معاملة سيئة.

إذا كانت جوليا أكثر خضوعًا فتحملت منها اللوم والحقد والإذلال.، بينما يتشاجر فرانشيسكو باستمرار مع زوجة والده الثانية. وفي سن السادسة عشر، بعد واحدة من المشاجرات التي لا تعد ولا تحصى، يقرر مغادرة المنزل وبموافقة والده يترك الأسرة. بعد رحيل شقيقها، كانت حياة جوليا أكثر حزنًا وأصعب، لتجد الراحة التي تبحث عنها في الكنيسة، حيث الهدوء والصلاة. في أحد الأيام، كشف لها والدها نية شاب للزواج منها، شرحت له، التي لم تكن لديها الشجاعة للتحدث عنها حتى ذلك الحين: "لقد وعدت الرب أن أكرس حياتي لـلإنقاذ النفوس.

أريد فقط أن أصبح راهبة». في 7 سبتمبر 1866، رافقها والدها إلى منزل مقاطعة سانتا مارغريتا دي فرشيلي.، واجهت صعوبات في مرحلة الابتداء فكان عليها استيعاب قواعد المعهد ونسيان وسائل الراحة من الماضي. ذات يوم، بينما كانت عازمة على ترتيب بعض الغرف مع رفيقاتها الأخريات، سمعت موسيقى من الشارع كانت ترقص عدة مرات. احتضنت وسادة، وارتجلت رقصة وغناء بصراخ عالي. فقامت معلمة الابتداء بمعاقبتها. وبعد فترة الإبتداء والتكوين الرهباني لها. قامت بنذورها أمام مذبح الرب، وغيرت اسمها من جوليا إلى نيميسيا، أصبحت الأخت نيميسيا، ابنة سان فينسينزو . تم إرسالها إلى تورتونا، إلى معهد سان فينسينزو، حيث درست في المدرسة الابتدائية واللغة الفرنسية ثم في المدرسة الثانوية. ومن أقوالها: “الله وحده"، كررت "حقًا بالله وحده يجب أن نضع كل سعادتنا". وكانت تطلب دائما شفاعة العذراء مريم .

لقد أتقنت تكوينها الرهباني، بالتناوب بين الدراسة ووظائف الطهي، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لها. بعد شهرين، بعد حصولها على دبلوم المعلم افتتحت راهبات المحبة في سانت أنتيدا ثوريت، بدعوة من الأسقف، مدرسة للإيتام في تورتونا، في طريق باسالاكوا، بالقرب من المدرسة الإكليريكية، حيث يتم قبول الإيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، فكانت الأخت نيميسيا أمًا حانية لهم. لقد جعلت الأيتام يكتبون آيات قصيرة من الإنجيل على بطاقات صغيرة وتوزيعهم في أكثر شوارع تورتونا ازدحامًا أو على مقاعد الساحات حتى يتمكن الناس من قراءتها وتقوية روح إيمانهم. لقد خدمت الجميع، حتى خارج واقع المعهد: الإكليريكيين والجنود والمتسولين والفقراء وأمهات العائلات والمرضى. تتواجد دائماًالأخت نيميسيا عند الباب، في الصالون، في المدينة، تخيط، تصلي، في الليل تكون على طاولتها لتكتب لمن يحتاجون إلى الدعم والراحة والمشورة. خلال الكوليرا التي ضربت المدينة عام 1890، لم تتردد في فتح باب المعهد، الذي امتلأ بسرعة بالمرضى، لكنها كانت على استعداد للتخلي عن غرفتها الخاصة للمرضى، وإيجاد مكان لها على الأريكة.

ستبقى هناك لمدة 35 عامًا. كانت الأخت نيميسيا دائمًا إلى جانب أولئك الذين عانوا من تخفيف الألم، وقد أثار كل هذا اهتمامًا كبيرًا بالسكان لدرجة أن الناس ذهبوا إليها لطلب النصيحة. تم تعيينها رئيسة على الدير، وكرست نفسها لخدمة الجميع، وخاصة الأكثر حرمانًا وأطلق عليها لقب " ملاكنا". في عام 1903 تم نقلها إلى بورغارو تورينيس ، لتصبح مسئولة عن الفتيات المبتدئات في الرهبنة. حيث واصلت سلوكها اللطيف والهادئ، متجردًا من كل شئ من أجل حب الله. أصيبت الأخت نيميسيا بالالتهاب الرئوي وتوفيت في 18 ديسمبر 1916 وظل جسدها دافئًا ومرنًا لمدة يومين. تم تطويبها من قبل القديس يوحنا بولس الثاني في 25 أبريل 2004م لقد أحببت الأخت نيميسيا كثيرًا وقالت "الحب الممنوح من الرب “هو الشيء الوحيد المتبقي"، هذا الحب سيقودها إلى التطويب. و "القداسة لا تتمثل في القيام بأشياء كثيرة أو القيام بأشياء عظيمة ، ولكن في القيام ما يطلبه الله منا، بالصبر، والمحبة، وإعطاء أنفسنا له، وفوق كل شيء بأمانة لواجب المرء، ثمرة الحب الكبير. قدوس من يأكل نفسه في مكانه كل يوم للرب".