كاثوليك مصر يحتفلون بعيد القديس فينبالدو رئيس الدير

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد القديس فينبالدو رئيس الدير، ووفقاً لدراسة قام بها الأب وليم عبدالمسيح سعيد على إثر الاحتفالات، فوُلِد فونيبالدو عام 701 في ويسيكس (إنجلترا) لعائلة ثرية،فهو شقيق القديس فيليبالدو ، والقديسة فالبورجا . وأن والده كان القديس ريتشارد من ولاية سكسونيا الغربية ، ويُطلق عليه أحيانًا "ملك اللغة الإنجليزية".. فان أبيه غادر مسقط رأسه هامبشاير مع أطفاله لأداء فريضة الحج إلى الأراضي المقدسة، ثم توفي في لوكا. واصل الأخوان رحلتهم "عبر إيطاليا الشاسعة، وعبروا الوديان العميقة، وتسلقوا الجبال شديدة الانحدار ، وعبروا السهول" ، مع تثبيت نظراتهم على قمم الثلج البيضاء ، وخرجوا سالمين من كمين نصبه لهم "الجنود القاسيون والمتعجرفون" حتى وصلوا إلى روما ، حيث شكروا الله على وصولهم بأمان إلى قبر القديس بطرس ، أمير الرسل.

في الصيف الروماني الحار والقائظ ، أصيبوا بحمى أطلق عليها هوجبير "الطاعون الأسود" ، لكنهم تعافوا لحسن الحظ. ذهب فيليبالدو إلى الأرض المقدسة بفلسطين ، بينما بقي فونيبالدو ، الذي كان دائمًا ضعيفًا جسديًا وليس قويًا بما يكفي لإكمال الحج ، في روما، حيث درس لمدة سبع سنوات ، قبل أن يعود إلى إنجلترا. لجمع بعض الرفاق ثم يعود الى روما لخدمة الله . فعندما زاره القديس بونيفاسيوعمه عام 738م طلب من فونيبالدو المشاركة في تأسيس الكنيسة في ألمانيا. تبعه فونيبالدو إلى تورينجيا ، حيث رُسم كاهنًا في عام 741م وعُهد إليه بحراسة سبع كنائس تأسست في سولزينبريكن ، بالقرب من إرفورت.

عندما عرقله السكسونيون ، وسع نشاطه إلى بافاريا ، وبعد بضع سنوات من العمل التبشيري الشاق عاد إلى ماينز من سانت بونيفاس. في ذلك الوقت ، كان شقيقه فيليبالدو أصبح اسقف إيشيت بتوصية من القديس بونيفاس مرشده الروحي. فكان فيليبالدو يريد ان يؤسس ديراً مزدوج على غرار دير مونتكاسينو والذي كان مثالًا على التفاني ومركزًا للدراسة للمجتمعات المسيحية في ألمانيا ، وطلب المساعدة من فونيبالدو وشقيقته فالبورجا. فكان فيليبالدو قد تلقى تعليمه في الدير المزدوج في ويمبورن تحت إشراف القديس ليوبا وهو من اصل انجليزي كان خبيرًا في الطب.

ذهب فونيبالدو إلى هايدنهايم في فيرتمبرغ ، حيث أزال مكانًا بريًا من الأشجار والشجيرات وبنى قلية صغيرة له وللرهبان الذين رافقوه ؛ بعد ذلك قاموا ببناء دير منفصل للراهبات الأخريات. أمر فونيبالدو بمراعاة قوانين وروحانية القديس بنديكتوس في كلا الديرين. أصبح هايدنهايم ، أول دير مزدوج في ألمانيا، مركزًا للتبشير والصلاة والعمل والدراسة. بالكاد أنقذ فونيبالدو نفسه من التعرض للاغتيال على يد الوثنيين المعادين الذين أرادوا قتله.