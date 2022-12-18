الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب صفوف النقل ينفذون المشروعات البحثية قبل الامتحانات

طلاب
طلاب

يجري طلاب صفوف النقل من السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي، الأسبوع الجاري، تجهيز المشروعات البحثية المطلوبة، ضمن نظام التقييم المقرر من وزارة التربية والتعليم لأول مرة لطلاب صفوف النقل.

ويتابع معلم الفصل اختيار الطلاب موضوعات المشروعات البحثية وكيفية تنفيذها، ضمن قائمة الموضوعات البحثية التي أقرتها الإدارة التعليمية التابعين لها.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط إجراء مادة مشروعات البحث لطلاب صفوف النقل بدءا من الصف السادس الابتدائي، وتعد إحدى مواد الرسوب والنجاح في الفصل الدراسي الحالي 2022/ 2023، إلا أنها لا تضاف للمجموع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب صفوف النقل مطالبون بمشروع بحثي في الفصل الدراسي الأول ومشروع بحثي ثاني في الفصل الدراسي الثاني، ويجب تسليمه قبل انتهاء الفصل الدراسي.

وحددت وزارة التربية والتعليم أن تكون مادة البحث من 50 درجة وهي مادة نجاح ورسوب لكنها لن تضاف للمجموع النهائي للطالب، فإذا لم يقبل مشروعه البحثي في الفصل الدراسي الأساسي أو لم يكن على المستوى المطلوب، سيكون على الطالب إعادة إعداد وتقديم البحث مرة أخرى في امتحانات الدور الثاني.

على أنه سيجري الطلاب مشروع البحث في مجموعات، من خلال تقسيم طلاب الفصل إلى مجموعات بدءًا من ثلاثة طلاب إلى خمسة طلاب للمجموعة الواحدة، ويشرف معلم الفصل على كل تلك المجموعات.

وستقوم وزارة التربية والتعليم باختيار أفضل 10 أبحاث في كل صف دراسي على مستوى المدرسة، وترسل تلك الأبحاث إلى الإدارة التعليمية التابعة للمدرسة لاختيار أفضل 3 مشروعات بحثية على مستوى الإدارة لتكريم أصحابها.

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من مشروع البحث تنمية مهارات الطلاب البحثية وبث روح التعاون بينهم وكيفية العمل في مجموعات.

الصف السادس الابتدائي التربية والتعليم والتعليم الفني الاسبوع الجارى الادارة التعليمية الفصل الدراسي الثاني امتحانات الدور الثاني

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