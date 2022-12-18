ميسي يبحث عن تحطيم رقمي ماتيوس ومالديني أمام فرنسا في الظهور الأخير بالمونديال

«ربما تكون مباراة النهائي أمام فرنسا هي الأخيرة لي مع المنتخب. علينا أن ننهي البطولة بشكل جيد»، هكذا علق الارجنتيني ليونيل ميسي عقب فوز منتخب بلادة على كرواتيا في الدور قبل النهائي لمونديال قطر، في إشارة من «البرغوث» لاعتزال اللعب الدولي عقب المونديال.

وقبل تعليق ميسي حذائه على المستوى الدولي، وفي مباراة الظهور الأخير له بالمونديال، يبحث ميسي عن تحطيم رقمين صامدين فى تاريخ نهائيات كأس العالم، وتحقيق رقم ثالث لم يسبقه إليه أي لاعب، وأحياء رقم عجز عنه الجميع منذ مونديال 1990.

موعد مباراة فرنسا والارجنتين في نهائي مونديال قطر 2022

ويلتقى في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة منتخبا فرنسا والارجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، على ستاد لوسيل.

ويتطلع ليونيل ميسي للمشاركة فى مباراة اليوم أمام فرنسا لضرب رقمين قياسيين بحجر واحد.

الأول

المشاركة فى المباراة السادسة والعشرين في تاريخ مشاركاته بالمونديال، والانفراد بالرقم التاريخي، بعدما تساوى مع الألماني لوثار ماتيوس فى عدد المشاركات بالمونديال بعدد 25 مباراة. وفي حال مشاركته فى مباراة اليوم ولو لدقيقة واحدة سيكون ميسي أكثر لاعب شارك فى مباريات المونديال.

الثانى

يتطلع ميسي للمشاركة لمدة 24 دقيقة مع راقصى التانجو أمام فرنسا اليوم للوصول لعدد 2218 دقيقة مشاركًا فى المونديال متخطيًا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإيطالي باولو مالديني، والذي يملك 2217 دقيقة مشاركًا في المونديال خلال 23 مباراة، فيما وصل ميسي قبل مباراة اليوم لـ 2194 دقيقة خلال 25 مباراة.

الثالث

يتطلع ميسي لتقديم أداء قوي أمام فرنسا فى مباراة اليوم، لمواصلة أدائه القوي فى البطولة والذى نال عنه إشادة الجميع، حتى يتثنى له الفوز بلقب أفضل لاعب في المونديال، وفى هذه الحالة سيكون أول لاعب فى تاريخ المونديال يفوز بهذا اللقب مرتين، حيث فاز ميسى من قبل بلقب الأفضل خلال مونديال البرازيل 2014.

الرابع

يسعى ميسي لقيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز على فرنسا، والظفر بلقب المونديال، ومزاولة هوايته في تسجيل الأهداف، حتى يتمكن من الانفراد بصدارة هدافى المونديال والذي يتقاسمه مع الفرنسى كليان مبابي برصيد 5 أهداف، وفى حال فوز ميسى بلقبي هداف المونديال وأفضل لاعب في البطولة سيكون ميسي خامس لاعب يتوج بالجائزتين عبر تاريخ المونديال بعد بعد البرازيلي ليونيداس دا سيلفا عام 1938، والأرجنتيني ماريو كامبيس عام 1978، والإيطالي باولو روسّي عام 1982، والإيطالي سلفاتوري تشيلاتشي عام 1990، وأول لاعب يحقق هذا الانجاز فى القرن الـ21.