محافظ الجيزة يقود حملة مكبرة لمتابعة توافر السلع بالأسواق

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملة مكبرة بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة؛ لمتابعة توافر السلع في الأسواق والمرور على المحال والسلاسل التجارية والمخابز؛ للتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وجودتها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتم التأكد من توافر السلع الاستراتيجية، وخاصة الأرز بأسعاره المُعلنة طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2022، والذي ينص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض ليكون كالتالي:

- كيلو الأرز الأبيض الفاخر التي لا تزيد فيه نسبة الكسر على (3%) المُعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيهًا.

- كيلو الأرز الأبيض المُعبأ بما لا يزيد على 15 جنيهًا.

- كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ بما لا يزيد على 12 جنيهًا.

وتلتزم المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها من المشتريين.

وشملت جولة المحافظ تفقد منافذ لتوزيع المخصصات التموينية والخبز ومنافذ بيع السلع والسلاسل التجارية بالإضافة إلى المخابز التموينية والسياحية.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين حول توافر السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، كما ناقش احتياجات أصحاب المخابز ووجه ببحثها.

وشدد المحافظ، على أصحاب السلاسل التجارية والمحال والسوبر ماركت بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنون، وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة لعدم تعرضهم للغرامة طبقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما تم التنبيه بتنوع السلع في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين ليستفيد المواطنون من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، علاوة على ضرورة وضع الأسعار على السلع بطريقة واضحة ومُعلنة للمواطنين، موجهًا بضرورة مراعاة حجم الطلب ووضع حد أقصى لعدد الوحدات السلعية التي يُسمح ببيعها لكل مواطن من المنتجات خاصة الاستراتيجية منها لضمان استفادة أكبر عدد من المترددين على تلك المنافذ من السلع والعروض ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووجّه رؤساء الأحياء - بالتنسيق مع مديرية التموين بالجيزة ومباحث التموين- باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية التموينية في مختلف مراكز وقرى ومدن وأحياء المحافظة على القطاعات الخدمية كافة؛ لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية والسياحية، والتأكد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق التام، فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.

من جانبه، أكد مدير مديرية التموين بالجيزة، توافر مختلف السلع واحتياجات المواطنين بالمنافذ وبالكميات الكافية لسد الطلب، مشيرًا إلى أنه تم صرف 80% من المخصصات التموينية عن شهر ديسمبر للمواطنين، ويجري حاليًا استقبال وتخزين مخصصات شهر يناير.