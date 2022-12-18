محافظ الفيوم يشهد احتفالية مديرية التعليم باليوم العالمي للغة العربية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، احتفالية مديرية التربية والتعليم، بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم، وريحاب عريق وكيل المديرية، وعيسى محمود عثمان، نقيب معلمي الفيوم، وحاتم المليجي، والدكتورة منى الخشاب، عضوي مجلس الشيوخ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التعليمية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرة فنية بعنوان "أميرة اللغات" التي نالت إعجاب واستحسان كافة الحضور.

من جهته، أكد محافظ الفيوم، أن اللغة العربية من اللغات السامية، وهي ومن أكثر لغات العالم انتشارًا وغزارة من حيث الألفاظ والكلمات والقدرة على التعبير، فهي اللغة الرسمية في كل دول الوطن العربي، وبعض الدول المحيطة، مشيرًا إلى أن اللغة العربية تُعد من أقدم اللغات الموجودة على سطح الأرض.

ووجّه "الأنصاري" بضرورة مواجهة التحديات التي تواجة اللغة العربية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الهوية العربية من خلال اهتمامنا الكامل باللغة العربية، والعمل على عودتها إلى مكانتها الطبيعية.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقد محافظ الفيوم، معرض مدرسة الخط العربي، والاقتصاد المنزلي والتربية الفنية، والصحافة، الذي اشتمل على عدد من اللوحات الإبداعية والفنية، من أعمال الطلاب وإبداعاتهم.