الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يطلع على موقف توفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية

اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ . ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع، على الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعى الحالى 2022/2023. 

جاء ذلك حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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