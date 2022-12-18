«الزراعة» تتابع حالة المحاصيل الشتوية بمحطات البحوث الزراعية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمتابعة الزراعات في المحافظات.

وزار الدكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور مجاهد حلمي وكيل المعهد لشؤون البحوث البرنامج البحثي وحقول الإكثار للمحاصيل الشتوية بمحطة سخا للبحوث الزراعية، وذلك بحضور الدكتور بسيوني زايد مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا والدكتور محمد عطوه مدير محطة سخا للبحوث الزراعية والسادة وكلاء المحطة ورؤساء الفرق البحثية للمحاصيل و لفيف من الباحثين.

وشملت الزيارة تفقد البرنامج البحثي للقمح والإكثارات للتقاوي بالمحطة و برنامج الفول البلدي وبرنامج الأعلاف الشتوية، وكذلك محطة الغربلة و سير العمل في غربلة تقاوي المحاصيل الصيفية كالأرز، و فول الصويا، والذرة الشامية، ووجه مدير المعهد بضرورة الالتزام بالبحوث التطبيقية التي تواجه التحديات الحالية من تغيرات مناخية وندرة مياه و مقاومة الإجهادات البيئية والحيوية، بما يخدم خطة الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي.

وكان قد نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية بعنوان " الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش " بمديرية الزراعة بأسيوط.