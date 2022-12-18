البطريرك يونان يحتفل بقداس مناسبة حلول عيد الميلاد للمشاركين في الرياضة الروحية

احتفل غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بالقداس الإلهي للمشاركين في الرياضة الروحية للهيئات الإدارية والتعليمية في مدرسة ليسيه المتحف ومدرسة دير الشرفة، بمناسبة حلول عيد ميلاد الرب يسوع المسيح بالجسد، وذلك في كنيسة مار بهنام وسارة، الفنار.

بدايةً بارك غبطته الرياضة الروحية التي تمحورت حول الميلاد ببعده اللاهوتي والروحي، وكيفية عيش الميلاد في حياتنا اليوم، وقد ألقى أحاديثها مشكوراً الخوري طانيوس خليل، كاهن رعية بعبدات المارونية - المتن، وعميد كلّية العلوم الدينية واللاهوتية في جامعة الحكمة ببيروت.

ثمّ ترأس غبطته صلوات القداس، يعاونه المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية ورئيس مدرسة ليسيه المتحف، والأب ديفد ملكي كاهن رعية مار بهنام وسارة - الفنار، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية ورئيس مدرسة دير الشرفة، بمشاركة جميع أفراد الهيئات الإدارية والتعليمية في مدرسة ليسيه المتحف ومدرسة دير الشرفة، وخدم القداس أولاد حركة مار بهنام وسارة.

وخلال كلمته أعرب غبطة البطريرك عن سروره بالاحتفال بهذا القداس في ختام هذه الرياضة الروحية، شاكراً جميع المشاركين "لقدومكم ومشاركتكم في هذه الرياضة الروحية التي تجعلكم تستعدّون لجوّ عيد الميلاد ولاستقبال الرب يسوع، كما سمعنا من الإنجيل المقدس بحسب لوقا، وكما سمعنا من الرسالة إلى العبرانيين. فالله تكلّم مع الإنسان بطرق مختلفة على مدى التاريخ، ولكن لمّا حان الوقت أرسل ابنه - كلمته، السرّ الذي نؤمن به متجسّداً من مريم العذراء، ليخلّص العالم بأسره".

ونوّه غبطته إلى أنّ "الرعاة كانوا أول الناس الذين أوحى الرب إليهم وبشّرهم بهذا السرّ العجيب، وكانوا هم الذين تكرّموا وتشرّفوا أن يكونوا أول الساجدين للرب يسوع المولود في مذود بمغارة في بيت لحم"، مشيراً إلى أنّ "المغارة التي نضعها اليوم في بيوتنا وكنائسنا تعود إلى القديس فرنسيس، ومنذ القرن الثالث عشر انتشرت المغارة في العالم كلّه، لأنّه، وكما سمعنا من الإنجيل، فإنّ الرعاة وجدوا العائلة المقدسة بما فيها مريم ويوسف والطفل مضجَعاً في مذود، وهذا هو سرّ التجسّد الذي نؤمن به".

وأكّد غبطته أنّنا "سنبقى شهوداً لهذا السرّ العظيم، أنّ الله تجسّد بشخص كلمته - الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس. فالله أضحى بيننا وصار معنا، إنّه عمانوئيل. ومهما يحصل لنا في حياتنا من آلام وأوجاع وقلق وتساؤل عمّا يجري في بلدنا، فنحن على ثقة بأنّنا سنتخطّاه بقوّة الرب، وبتمسُّكنا بإيماننا به، وبقبول مشيئته في حياتنا، واتّباعه مهما كانت صعوباتنا، وكذلك بتضافُرنا وتعاضُدنا مع بعضنا البعض، على مثال تلاميذ المسيح الذين انطلقوا يبشّرون العالم كلّه، وتحمّلوا كلّ الصعوبات والضيقات والاضطهادات حتّى الاستشهاد".

