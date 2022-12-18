متحدث «الخارجية» يحتفى باليوم العالمى للغة العربية: هويتنا وحافظة تراثنا

احتفى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، باليوم العالمي للغة العربية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "اللغة العربية.. هويتنا.. خزينة قيمنا ..حافظة تراثنا.. وناقلة حضارتنا.. نحتفل اليوم بـ(اليوم العالمي للغة العربية) الذي سجل تاريخًا فاصلًا لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، اعترافًا بإسهامها في الحضارة الإنسانية لغتنا العربية لغة تواصل".

ويحل اليوم، الأحد، مناسبة "اليوم العالمي للغة العربية"، حيث صدر قرار الجمعية العامة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بتاريخ 18 ديسمبر عام 1973.