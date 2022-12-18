الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث «الخارجية» يحتفى باليوم العالمى للغة العربية: هويتنا وحافظة تراثنا

المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

احتفى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، باليوم العالمي للغة العربية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "اللغة العربية.. هويتنا.. خزينة قيمنا ..حافظة تراثنا.. وناقلة حضارتنا.. نحتفل اليوم بـ(اليوم العالمي للغة العربية) الذي سجل تاريخًا فاصلًا لانتقال لغتنا من الإقليم للعالمية كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، اعترافًا بإسهامها في الحضارة الإنسانية لغتنا العربية لغة تواصل".

ويحل اليوم، الأحد، مناسبة "اليوم العالمي للغة العربية"، حيث صدر قرار الجمعية العامة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بتاريخ 18 ديسمبر عام 1973.

اللغة العربية الخارجية اليوم العالمى أحمد أبو زيد الامم المتحدة

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