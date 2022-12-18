الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بمحرك يعمل بالوقود الصلب.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر الشرق

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، صاروخين باليستيين بعد يومين على إعلان بيونج يانج أنها اختبرت بنجاح محركًا يعمل بالوقود الصلب بهدف تطوير أسلحة جديدة.

وقالت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية إنها رصدت الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقا من منطقة تشونجشانج- ري، في محافظة بيونجان الشمالية في شمال غرب البلاد باتجاه بحر الشرق، الذي يسمى أيضًا بحر الشمال، ورصد الصاروخان بين الساعة 11,13 (02,13 ت ج) والساعة 12,05 (03,05 ت ج).

وأضافت، في بيان: "عزز جيشنا مراقبته ويقظته مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وهو يبقى في حالة جهوزية كاملة".
وحلق الصاروخان مسافة 500 كيلومتر تقريبًا على ارتفاع أقصاه حوالي 550 كيلومترًا، على ما أوضحت وزارة الدفاع اليابانية.

- اليابان: تهديد للسلم والأمن 


وقال نائب وزير الدفاع الياباني، توشيرو إينو: "هذا يهدد السلام والأمن في بلادنا وهذه المنطقة والمجتمع الدولي، وهو أمر غير مقبول بتاتًا".

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية "محركًا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع عالية"، وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه اختبار هام "لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد".

وعلى الرغم من العقوبات الدولية المشددة المفروضة على برامج تسلحها، تمكنت بيونج يانج من بناء ترسانة صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وأعرب  كيم جونج أون هذا العام عن رغبته بأن تكون بلاده القوة النووية الأكبر في العالم، مؤكدًا أن بلاده دولة نووية، وهذا الأمر "لا عودة عنه".
أما طموحاته التي كشف عنها العام الماضي فقد تضمنت صنع صواريخ عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقها من اليابسة أو من غواصات.
واعتبر محللون أن الاختبار الأخير للمحرك يعد خطوة باتجاه هذا الهدف، لكن ليس واضحًا إلى أي مدى وصلت كوريا الشمالية في تطوير صاروخ كهذا.

 

كوريا الشمالية كوريا بالستيين بيونغ يانغ بيونغان الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

حدث ليلًا| ضبط عامل ذبح زوجته فى الشرقية.. والقبض على قتلة خفير مصنع السلام

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

خبير تعدين يكشف سبب ارتفاع احتياطى منجم السكرى لـ مليونى أونصة

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية