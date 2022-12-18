بمحرك يعمل بالوقود الصلب.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، صاروخين باليستيين بعد يومين على إعلان بيونج يانج أنها اختبرت بنجاح محركًا يعمل بالوقود الصلب بهدف تطوير أسلحة جديدة.

وقالت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية إنها رصدت الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقا من منطقة تشونجشانج- ري، في محافظة بيونجان الشمالية في شمال غرب البلاد باتجاه بحر الشرق، الذي يسمى أيضًا بحر الشمال، ورصد الصاروخان بين الساعة 11,13 (02,13 ت ج) والساعة 12,05 (03,05 ت ج).

وأضافت، في بيان: "عزز جيشنا مراقبته ويقظته مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وهو يبقى في حالة جهوزية كاملة".

وحلق الصاروخان مسافة 500 كيلومتر تقريبًا على ارتفاع أقصاه حوالي 550 كيلومترًا، على ما أوضحت وزارة الدفاع اليابانية.

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وقال نائب وزير الدفاع الياباني، توشيرو إينو: "هذا يهدد السلام والأمن في بلادنا وهذه المنطقة والمجتمع الدولي، وهو أمر غير مقبول بتاتًا".

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية "محركًا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع عالية"، وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه اختبار هام "لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد".

وعلى الرغم من العقوبات الدولية المشددة المفروضة على برامج تسلحها، تمكنت بيونج يانج من بناء ترسانة صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وأعرب كيم جونج أون هذا العام عن رغبته بأن تكون بلاده القوة النووية الأكبر في العالم، مؤكدًا أن بلاده دولة نووية، وهذا الأمر "لا عودة عنه".

أما طموحاته التي كشف عنها العام الماضي فقد تضمنت صنع صواريخ عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقها من اليابسة أو من غواصات.

واعتبر محللون أن الاختبار الأخير للمحرك يعد خطوة باتجاه هذا الهدف، لكن ليس واضحًا إلى أي مدى وصلت كوريا الشمالية في تطوير صاروخ كهذا.