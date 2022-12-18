الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: الاستعانة بالميكنة الحديثة لمضاعفة الإنتاج الزراعى وتوفير 50% من التقاوى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، عن الاستعانة بنظم الميكنة الزراعية الحديثة لمضاعفة الإنتاج الزراعي، وتوفير التقاوي، ومن مياه الري لاستخدامها في التوسع الأفقي في مشروعات الاستصلاح الجديدة.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية عن الاستعانة بنظم الميكنة والآلات الزراعية، والمكاسب المُترتبة عليها، والتي تعمل على مُضاعفة حجم الإنتاجية وتوفير مُستلزمات الإنتاج، وهي الأمور التي تؤدي إلى أرباح تصب في صالح المُزارعين.

وكشف التقرير أن الاستعانة بالميكنة والاعتماد على الآلات الزراعية تتيح وفرًا في حجم وإجمالي المستخدم من التقاوي يتراوح ما بين 40٪ و50%، ما يسمح بإعادة استثمار هذا الفائض في التوسع الأفقي وزيادة المساحات المنزرعة بالأراضي الجديدة.

وأضاف التقرير أن مكاسب الاستعانة بالآلات الزراعية واعتماد نظم الميكنة يُحقق وفرًا في المقننات المائية يصل إلى 25%، ما يخدم أهداف الدولة لترشيد الاستهلاك، ويمهد للاستفادة من هذه الموارد، في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.

وأوضح التقرير أن جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي والأنشطة البحثية والمراكز التابعة أتاحت المساحة للمتخصصين وأساتذة معهد بحوث الهندسة الزراعية، في تعديل وصناعة بعض الآلات الزراعية، بما يتناسب مع البيئة والموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.

- تصنيع ماكينات معدة لتجهيز التربة وإعداد المهد الجيد للبذرة

ولفت التقرير إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تصنيع ماكينات مُعدة لتجهيز التربة وإعداد المهد الجيد للبذرة، بالإضافة لتنفيذ عملية الزراعة، بعد إجراء عدة تعديلات لتحقيق هذا الغرض، وتقليل حد فاقد عملية الحصاد.

وسلط التقرير الضوء على القواعد والاشتراطات، التي تم وضعها لتنظيم عملية استيراد الآلات الزراعية، والتي يعمل على ضوئها المكتب الفني لإعداد المواصفات الخاصة بجميع الماكينات، لضمان ارتفاع مستوى التشغيل، وعدم وجود أي مُعوقات، والتي يُمكن إيجازها في النقاط التالية، توافر قطع الغيار الخاصة بالآلة، ووجود مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع لدى الموزع المعتمد، واعتماد لجان الفحص لمراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع، إلى جانب توفير 10% من قطع غيار الآلة للعميل بمجرد شرائها.

وأشار التقرير إلى الجهود التي يبذلها أعضاء معهد البحوث الزراعية، لتوفير البدائل المحلية المتاحة، حال عدم توافر بعض قطع غيار الآلات الزراعية، للحيلولة دون توقفها عن العمل، بالإضافة لتوعية المزارعين بكيفية التعامل مع هذه الإشكالية.

الزراعة الاستعانة بالميكنة الزراعية الحديثة لمضاعفة الانتاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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