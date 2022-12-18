أسعار الفضة فى التعاملات الصباحية اليوم

استقرت أسعار الفضة، اليوم الأحد بالأسواق، ويعد خام الفضة من الخامات المهمة التي تتدخل في عدد من الصناعات، والتي أهمها الإكسسوارات، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الفضة اليوم

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 18.40 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 17.64 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 17.3 جنيه.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 16.60 جنيه.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 14.85 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر 16.33 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 99

سجل سعر جرام الفضة 24.71 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 762.698 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,221.42جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,433.56 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,644.20 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,712.37 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,313.27 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,292.16 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة عيار 999 إعادة بيع

سجل سعر سعر جرام الفضة 18.43 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 573.217 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 921.47 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 1,842.94 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 3,685.88 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 4,607.35 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 9,214.70 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 18,429.40 جنيه.