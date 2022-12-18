الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفضة فى التعاملات الصباحية اليوم

الفضة
الفضة

استقرت أسعار الفضة، اليوم الأحد بالأسواق، ويعد خام الفضة من الخامات المهمة التي تتدخل في عدد من الصناعات، والتي أهمها الإكسسوارات، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الفضة اليوم 

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 18.40 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 17.64 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 17.3 جنيه.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 16.60 جنيه.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 14.85 جنيه.

سجل جرام  سعر الفضة عيار 880 سعر 16.33 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 99

سجل سعر جرام الفضة 24.71 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 762.698 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا  1,221.42جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  2,433.56 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام  4,644.20 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,712.37  جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,313.27 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,292.16 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة عيار 999 إعادة بيع

سجل سعر سعر جرام الفضة 18.43 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 573.217 جنيه. 

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 921.47 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 1,842.94 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 3,685.88 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 4,607.35 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 9,214.70 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 18,429.40 جنيه.

الإكسسوارات أسعار الفضة اليوم الأحد 18 ديسمبر الخامات عدد من الصناعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

حدث ليلًا| ضبط عامل ذبح زوجته فى الشرقية.. والقبض على قتلة خفير مصنع السلام

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

«الفول» بـ32 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم الأحد

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية