الانتهاء من تنفيذ 7800 وحدة سكنية فى الزقازيق ضمن مبادرة حياة كريمة

شهدت محافظة الشرقية، طفرة هائلة وانتعاشة غير مسبوقة في قطاع الإسكان خلال عام 2022، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التي تكلفت مليارات الجنيهات لرفع المعاناة عن المواطنين.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من إنشاء 7800 وحدة سكنية بقرية كفر الحمام ومنطقة الحريري بمدينة الزقازيق على مساحة 103 أفدنة باستثمارات قدرها 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جاري أيضًا إنشاء منطقة سكنية تجارية على مساحة 8 أفدنة بمدخل مدينة الزقازيق بتكلفة 2 مليار جنيه، تضم 800 وحدة سكنية ومركز تجاري، ومنطقة لوجستية وخدمية بتكلفة مليار جنيه على مساحة 10 آلاف متر بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق.

وأوضح أنه تم تنفيذ 18 مشروعَا بتكلفة 316 مليون جنيه باشراف المهندس محمد النجار وكيل وزارة الإسكان، من أهمها إنشاء نفق ميدان عرابي، ومول تجاري وإداري متعدد الطوابق بميدان التحرير، و4 وحدات إطفاء بمركز الحسينية، وسوق منشأة أبو عامر.