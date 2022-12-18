الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث أممى يدعو الليبيين إلى التوافق على مقترح لكسر حالة الجمود

عبد الله باتيلي
عبد الله باتيلي

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الليبيين إلى التباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد.

 

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء باتيلي مع مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة قبل عام مضى.

 

وأكد أنه شجع الشخصيات السياسية على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة، مشددًا على أن الليبيين عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.

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