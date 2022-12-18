الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية

شهيد فلسطيني
شهيد فلسطيني

لقي شقيقان فلسطينيان مصرعهما، مساء السبت، إثر دهسهما من قبل مستوطن إسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.
وقالت محافظة القدس (رسمية)، إن "الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا شمالي القدس، استشهدا في حادث دهس متعمد من قبل مستوطن إسرائيلي عند حاجز زعترة جنوبي نابلس (شمال)".
وأضافت في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن الشقيقين "مطير كانا في طريق عودتهما من نابلس إلى مخيم قلنديا، برفقة أفراد آخرين من عائلتهما".
بدوره، قال مدير مكتب محافظة القدس (رسمية) في مخيم قلنديا زكريا فيالة، إن الشقيقين مطير "كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وتابع أن "مستوطنا صدمهما بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى مستشفى إسرائيلي (لاحقا أعلن مصرعه)".
وقالت محافظة القدس في بيان لاحق، إن "المستوطن الذي صدم مركبة عائلة مطير قرب حاجز زعترة قام بتسليم نفسه لجنود الاحتلال على حاجز زعترة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية

إنقاذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا

أستاذ مناعة: فيروس كورونا موجود ولن ينتهى ليوم القيامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين