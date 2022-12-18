مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية

لقي شقيقان فلسطينيان مصرعهما، مساء السبت، إثر دهسهما من قبل مستوطن إسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت محافظة القدس (رسمية)، إن "الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا شمالي القدس، استشهدا في حادث دهس متعمد من قبل مستوطن إسرائيلي عند حاجز زعترة جنوبي نابلس (شمال)".

وأضافت في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن الشقيقين "مطير كانا في طريق عودتهما من نابلس إلى مخيم قلنديا، برفقة أفراد آخرين من عائلتهما".

بدوره، قال مدير مكتب محافظة القدس (رسمية) في مخيم قلنديا زكريا فيالة، إن الشقيقين مطير "كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وتابع أن "مستوطنا صدمهما بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى مستشفى إسرائيلي (لاحقا أعلن مصرعه)".

وقالت محافظة القدس في بيان لاحق، إن "المستوطن الذي صدم مركبة عائلة مطير قرب حاجز زعترة قام بتسليم نفسه لجنود الاحتلال على حاجز زعترة".