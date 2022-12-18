الصحافة الفرنسية تستفز الأرجنتين بصورة «ميسى الفرنسى»

قبل نهائي كأس العالم 2022 الأحد، بدأت الحرب النفسية بالفعل، حيث عرضت صفحة صحيفة "ليكيب" الفرنسية الأولى صباح الجمعة، صورة كاملة لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي ووصفته بـ "الفرنسي".

ونشرت الصحيفة الفرنسية اليومية عنوان "ميسي الفرنسي" (ميسي لو فرانسيه)، وأشارت إلى أن البطل الوطني الأرجنتيني سيبقى في باريس سان جرمان لموسم آخر على الأقل، وهو توقيت غريب لنشر قصة بقاء ميسي مع النادي الفرنسي قبل أيام من النهائي المرتقب.

ولا يزال مستقبل ميسي غير واضح حتى الآن، حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، مع أخبار سابقة أشارت لاحتمال انتقاله إلى الولايات المتحدة أو العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وكتبت الصحيفة الفرنسية اليومية أن إدارة باريس سان جرمان أتيحت لها الفرصة لمناقشة تمديد العقد مع ميسي، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما يصر على أنه سيركز على مواجهة يوم الأحد في كأس العالم أولا وقبل كل شيء.

وستتوجه أنظار العالم إلى ميسي، عندما يواجه المنتخب الفرنسي، في نهائي المونديال ليلة الأحد.