الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، أمام مبنى البرلمان “الكنيست”، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بزعامة بنيامين نتنياهو.

 

وذكر الموقع الإلكتروني مفزاك لايف، أن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا، في ميدان "هبيماه" بقلب تل أبيب للاعتراض على تشكيل حكومة نتنياهو، بدعوى أنها تضم مدانين جنائيا ومن المتطرفين دينيا.

 

وأكدت صحيفة “هاآرتس” العبرية أن المئات من المواطنين الإسرائيليين رفعوا لافتات مكتوب عليها "نتنياهو مجرم".

 

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعالون، أن "إسرائيل تواجه انقلابا، وأن البلاد تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها تغيير النظام في دولة إسرائيل".

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