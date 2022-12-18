حارس الأرجنتين: ما حدث فى كوبا أمريكا يتكرر

رفض حارس مرمى الأرجنتين إيمليانو مارتينيز اعتبار فرنسا المرشح الأوفر حظا للتتويج بكأس العالم، قبل ساعات من النهائي المرتقب لمونديال قطر 2022 بين المنتخبين، الأحد.

ويرى كثيرون أن فرنسا تمتلك منتخبا أكثر اكتمالا من الأرجنتين، التي تعتمد بشكل شبه تام على النجم الملهم ليونيل ميسي صاحب الـ35 عاما.

لكن مارتينيز استند إلى فوز "راقصي التانجو" بلقب "كوبا أمريكا" العام الماضي، رغم أن الترشيحات كانت في صالح البرازيل صاحبة الضيافة.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي، السبت: "من الواضح أننا عندما فزنا بكوبا أمريكا كان المرشح المفضل هو البرازيل، نفس الشيء يحدث الآن، يمكن للناس أن يقولوا إن المرشح هو فرنسا لكن لدينا ميزة كبيرة بوجود أعظم لاعب في كل العصور"، في إشارة إلى ميسي.

وتابع حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي: "نود دائما أن نسمع أن المنافس هو المفضل، لأننا لا نشعر بأننا متفوقون أو أدنى من أي شخص، لكن كما أقول دائما لدينا أعظم لاعب في كل العصور، ومع دفاع جيد لدينا الكثير من الفرص للوصول إلى هدفنا".

وسجل ميسي 5 أهداف في النسخة الحالية من المونديال وصنع 3 لزملائه، ليقود مسيرة الأرجنتين نحو بلوغ النهائي.

وواصل الحارس حديثه عن قائد الأرجنتين: "أراه سعيدا جدا، إنه يشعر بصحة جيدة على أرض الملعب، لقد رأيت ميسي رائعا في كوبا أمريكا، كان لاعبا استثنائيا، أحد أفضل اللاعبين بلا شك في البطولة، وفي كأس العالم هذه تقدم خطوة للأمام مقارنة بكوبا أمريكا".

وأضاف مارتينيز: "إنه يلعب بشكل جيد للغاية، وهذا يعطي الفريق بأكمله الكثير من الطاقة لأن لدينا أعظم لاعب. إنه متحمس ومليء بالبهجة وهذا يساعدنا كثيرا".