الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هبوط قياسى لعملة إيران.. والبنك المركزى يلوم الاحتجاجات

العملة الإيرانية
العملة الإيرانية مقابل الدولار

ألقى محافظ البنك المركزي في إيران باللوم جزئيًا على الاحتجاجات في انخفاض العملة إلى مستويات قياسية، فيما احتجزت السلطات ممثلة بارزة عبرت عن دعمها للمحتجين.

واندلعت الاحتجاجات الأوسع نطاقًا التي تجتاح إيران حاليًا بسبب وفاة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر، بعدما ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة" بموجب قواعد زي النساء الصارمة في البلاد.

وشملت الاضطرابات أيضًا احتجاجات لمجموعات من العاملين في قطاع النفط، للمطالبة بزيادة الأجور، وفقًا لتقارير على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات لمحافظ البنك المركزي في إيران علي صالح عبادي، قال إن "أحداث الشهرين الماضيين" ساهمت، إلى جانب العقوبات الأمريكية، في انخفاض قياسي للعملة الإيرانية، مشيرًا إلى إمكانية ضخ دولارات في السوق لدعم الريال الإيراني المتعثر.

وأضاف: "لإجراء تعديلات في سوق الصرف الأجنبي، سنعمل نحن في البنك المركزي كصناع للسوق وصناع لسياسة العملة الأجنبية، أيًا كانت العملة الأجنبية الأكثر طلبًا، فسنوفرها في السوق".

وتراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، إذ حاول الإيرانيون الساعون للعثور على ملاذات آمنة لمدخراتهم شراء الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى أو الذهب.

وجرى تداول الدولار بما يصل إلى 395 ألفًا و600 ريال في السوق غير الرسمية، ارتفاعًا من 386 ألفًا و800 ريال الجمعة، وفقًا لموقع الصرف الأجنبي "بونباست دوت كوم".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد، أن سعر الدولار 382 ألفًا و300 ريال، بزيادة 1.2 بالمئة عن الجمعة.

وفقد الريال ما يقرب من 20 بالمئة من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد قبل 3 أشهر، وفي مايو 2018، كانت العملة تتداول عند نحو 6500 ريال للدولار قبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية وإعادة فرض العقوبات على طهران.

والسبت اعتقلت السلطات الممثلة ترانه عليدوستي، بطلة فيلم "البائع" الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2016، بعد أن عبرت عن دعمها للاحتجاجات.

ونقلت وكالة "إيرنا" للأنباء عن بيان للسلطة القضائية، أن "عليدوستي، التي لم تقدم وثائق تدعم بعض ادعاءاتها، اعتقلت قبل ساعات بأمر من السلطة القضائية".

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