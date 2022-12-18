الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالتفاصيل.. عامل يقتل زوجته وآخر لشكه فى سلوكها بالشرقية

سكين
سكين

انفرد “الدستور” بالحصول على تفاصيل واقعة قيام زوج بقتل زوجته أمام أعين المارة بالشارع بمحيط مركز شرطة ههيا.

 

شهد مركز ههيا بمحافظة الشرقية منذ قليل، وقوع جريمة قتل بشعة، حيث أقدم زوج على قتل زوجته وشخص آخر، بسلاح أبيض في الشارع، وعلى مرأى ومسمع من الناس وجميع المارة.

 

وورد بلاغ لمركز شرطة ههيا يفيد وقوع جريمة قتل في الشارع على كوبرى البحر الصغير بالقرب من مركز شرطة ههيا، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين قيام “السيد.ع.م” 49 سنة، عامل، بقتل زوجته “ سماح.ال.ن”، 46 سنة، عاملة ومقيمة مركز ههيا، و “ السيد.إ.ح”، 59 سنة، باحث بمدرسة ههيا الثانوية، وصاحب عربة لبيع العصائر والحلويات، مستخدما سلاح أبيض.

 

و أفادت التحريات الأولية، أن الزوج دائم الشك بسلوك زوجته، وهو على اعتقاد بوجود علاقة عاطفية تجمع بين المجني عليهما، وحين رأى زوجته تجلس مع المجنى عليه الثاني، يتناولان العصير بالقرب من عربة الحلوى التي يعمل عليها المجنى عليه، فجن جنونه، واشتعل الغضب بجسده، فأقدم على طعنهما، مستخدما سلاح أبيض، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة بين يديه.

 

و وصل المجنى عليهما لمستشفى ههيا المركزى، جثتين هامدتين، إثر إصابة المجنى عليها الأولى زوجة المتهم، بجرح نافذ بالصدر و إصابات وجروح بالكتف، و إصابة المجنى عليه الثانى بجرح نافذ بالصدر، مما أحدث وفاتهما.

 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم فى خلال دقائق من بعد وقوع الجريمة، و تم تحرير محضر يحمل رقم 14385، و جارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، بمشرحة مستشفى ههيا المركزى.

319913069_721096292495656_3124721992125191580_n
319913069_721096292495656_3124721992125191580_n
قتل زوج لزوجته مركز شرطة ههيا سلاح أبيض جرح نافذ بالصدر مستشفى ههيا المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

قنديل: حياة كريمة تجديد للريف المصرى والذى يضم كتلة غالبة من السكان

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين