بالتفاصيل.. عامل يقتل زوجته وآخر لشكه فى سلوكها بالشرقية

انفرد “الدستور” بالحصول على تفاصيل واقعة قيام زوج بقتل زوجته أمام أعين المارة بالشارع بمحيط مركز شرطة ههيا.

شهد مركز ههيا بمحافظة الشرقية منذ قليل، وقوع جريمة قتل بشعة، حيث أقدم زوج على قتل زوجته وشخص آخر، بسلاح أبيض في الشارع، وعلى مرأى ومسمع من الناس وجميع المارة.

وورد بلاغ لمركز شرطة ههيا يفيد وقوع جريمة قتل في الشارع على كوبرى البحر الصغير بالقرب من مركز شرطة ههيا، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين قيام “السيد.ع.م” 49 سنة، عامل، بقتل زوجته “ سماح.ال.ن”، 46 سنة، عاملة ومقيمة مركز ههيا، و “ السيد.إ.ح”، 59 سنة، باحث بمدرسة ههيا الثانوية، وصاحب عربة لبيع العصائر والحلويات، مستخدما سلاح أبيض.

و أفادت التحريات الأولية، أن الزوج دائم الشك بسلوك زوجته، وهو على اعتقاد بوجود علاقة عاطفية تجمع بين المجني عليهما، وحين رأى زوجته تجلس مع المجنى عليه الثاني، يتناولان العصير بالقرب من عربة الحلوى التي يعمل عليها المجنى عليه، فجن جنونه، واشتعل الغضب بجسده، فأقدم على طعنهما، مستخدما سلاح أبيض، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة بين يديه.

و وصل المجنى عليهما لمستشفى ههيا المركزى، جثتين هامدتين، إثر إصابة المجنى عليها الأولى زوجة المتهم، بجرح نافذ بالصدر و إصابات وجروح بالكتف، و إصابة المجنى عليه الثانى بجرح نافذ بالصدر، مما أحدث وفاتهما.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم فى خلال دقائق من بعد وقوع الجريمة، و تم تحرير محضر يحمل رقم 14385، و جارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، بمشرحة مستشفى ههيا المركزى.