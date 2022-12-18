الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن الأردنى يؤكد التصدى لكل من يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة

الجيش الأردنى
الجيش الأردنى

أكدت مديرية الأمن العام الأردنى التصدى لكل من يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل وفق أحكام القانون مع المخربين.

 

وأعلنت المديرية عن وجود قوة أمنية في مختلف محافظات الأردن تكفل حفظ الأمن وحماية المواطنين، وتؤمّن حرية التنقل على جميع الطرق.. موجهة الشكر لكافة المواطنين الذين أبدوا تعاوناً ومساندة للجهود الأمنية في مختلف محافظات المملكة.


كما أكدت المديرية أنها تكفل حق التعبير السلمي الذي لا يتجاوز القانون.


وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، على أهمية الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لانفاذ القانون وترسيخ سيادته، والحفاظ على الممتلكات العامَّة والخاصَّة، وانسيابيَّة تقديم الخدمات للمواطنين.


وأكد رئيس الوزراء الأردني - خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنيَّة والجهات المختصَّة، احترام الحكومة لحقّ التَّعبير السِّلمي عن الرأي وفق مظلَّة الدستور.


وأشاد رئيس الوزراء الأردني بجهود الأجهزة الأمنيَّة الذين يصلون الليل بالنّّهار في سبيل ترسيخ سيادة القانون والسَّهر على راحة المواطنين وتأمين الممتلكات العامَّة والخاصَّة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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