الجيش الأوكرانى: القوات الروسية تحاول استعادة موقعها فى اتجاه ليمان

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الروسية تحاول استعادة الموقع المفقود في اتجاه ليمان، وتركز القوات الروسية فى اتجاهات أخرى، جهودها على تقييد وحدات قوات الدفاع الأوكرانية.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها على القيام بأعمال هجومية في اتجاهي باخموت وأفدييفكا. وفي اتجاه ليمان، تحاول القوات الروسية استعادة مواقعها المفقودة. وفي اتجاهات أخرى، تركز جهودها على إجراءات تقييدية لوحدات قوات الدفاع الأوكرانية.

وقالت الهيئة إن القوات الروسية نفذت خمس ضربات صاروخية. وعلى وجه الخصوص، تعرضت البنية التحتية المدنية في دروزكيفكا وكراماتورسك في منطقة دونيتسك للاستهداف، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين من نوع أونيسك تم إطلاقهما من شبه جزيرة القرم على منطقة أوديسا.

بالإضافة إلى ذلك، شنت القوات الروسية أكثر من 10 هجمات باستخدام راجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية في اتجاهات مختلفة وعلى البنية التحتية المدنية في خيرسون.

ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية للعدو على أهداف في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، قال نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو، إن ضواحي مدينة خيرسون جنوبي البلاد قد تعرضت لقصف روسي اليوم؛ أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، نُقلا إلى المستشفى.

وفي منشور على له على وسائل التواصل الاجتماعي، أضاف تيموشينكو - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم - أن القصف الروسي تسبب في مقتل امرأة متأثرة بجروح وإصابة اثنين آخرين.

وأشار المسئول الأوكراني إلى أن الضربة دمرت مبنى مدرسي ومستشفى وكنيسة.