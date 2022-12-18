الأحد 18 ديسمبر 2022
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أستاذ مناعة: فيروس كورونا موجود ولن ينتهى ليوم القيامة

الدكتور عبدالجواد
الدكتور عبدالجواد هاشم

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن فيروس كورونا لن ينتهي بدليل زيادة نسب الإصابات في الصين ومتوقع وقوع وفيات عالية جراء هذه الإصابات.

 

أوميكرون أضعف سلالة لكورونا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا آخر سلالة فيه هي "أوميكرون" وهي ضعيفة وتوازى فيروس الانفلونزا، مؤكدًا أن فيرس كورونا موجود منذ زمن ولن ينتهي ليوم القيامة.

 

وأكد أن فيروس كورونا إذا كان موجودًا وسرعة انتشاره أعلى وشراسته أقل يستمر ولكنه لا يسبب الوفاة، لأنه بالوفاة ينتهي تكاثره عند هذا الشخص، مشيرًا إلى أن الفيروسات التنفسية أكثر من 300 نوع وفصل الشتاء درجة الحرارة تقل والناس تغلق النوافذ فلايوجد تغيير في الهواء، فبالتالي في فصل الشتاء تزيد نسبة الفيروسات التنفسية .

 

وأوضح أن الفيروس المخلوي، يصيب فئة عمرية معنية وهي عمر سنتين، ولو زاد عن عمر 3 سنوات لخمسين سنة، أعراضه تكون خفيفة وأحيانا لا تظهر، مؤكدًا أن الإنفلونزا الموسمية طفراتها تتجدد كل عام، ولهذا السبب فإن المصل الخاص بها يتجدد سنويًا.

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