خبيرة نفسية: مشكلة التواصل مع الأطفال سببها الاستخدام الخاطئ للموبيل والسوشيال ميديا

كشفت الدكتورة رشا الجندي، أستاذ الصحة النفسية بجامعة بني سويف، عن الدراسة الأمريكية التي توصي بعدم إعطاء الأطفال أجهزة رقمية.



وقالت رشا الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء السبت: "الأجهزة الرقمية بتخلي الطفل مبيركزش ومشتت وبسبب مشاكل عاطفية للطفل كمان".



وأضافت: "المفروض المسؤول عن الطفل الصغير بينميه في كل الجوانب منها الجوانب النفسية والاجتماعية من التفاعل وغيره، وبيبدأ من صوت الأم وتطبطب عليه والأم هي اللي تحكي له الحكاية والحدوتة، وتعمله الأصوات ويشوفها قدامه ويستقبل العالم الخارجي من الأشياء المحسوسة".



وحذرت من الألعاب والسوشيال ميديا وغيرها لجلوس الأطفال عليها بشكل مفرد، متابعاً: "المفروض مصرح للأطفال والمراهقين بالجلوس ساعة واحدة في اليوم".



وأوضحت أنه يجب تنمية الجوانب النفسية والاجتماعية للأطفال لسهولة التواصل والتعبير عن احتياجاتهم، وأن مشكلة التواصل بسبب الاستخدام الخاطئ للموبيل والسوشيال ميديا.



وأردفت أن إعطاء الموبيل للأطفال أسلوب تربوي خاطئ ويجب معرفة احتياجاتهم ومشاكلهم.