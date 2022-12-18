الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ طب نفسى: مصطلح «توكسيك» أصبح توصيف للعلاقات الزوجية

زوجين
زوجين

تعجب الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي، من انتشار استخدام مصطلح توكسيك لتوصيف العلاقات الاجتماعية دون اللجوء لمتخصص.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "واحدة تقولي جوزي توكسيك، ولازم اتطلق منه، لأن حمايا كان شخصية توكسيك، وهو ورثه، وجوزها يبقى رجل كويس معاها ومع الأولاد، ومرة إتخانق معاها فتشخصه توكسيك، ولازم تطلق، مين شخصه تقول بتوع التنمية البشرية والسوشيال ميديا".

 

وأردف: "والرجل نفس الشيء، عنده مشكلة مع مراته، ويقولوا له دي شخصية توكسيك طلقها".

 

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ودعا حتاتة، لضرورة إدخال تعليم علم النفس للطلاب من سن إبتدائي لمواجهة الهشاشة النفسية التي صارت متأصلة لدى المجتمع، وحتى يتمكنوا من مواجهة ضغوط الحياة".

 

ولفت حتاتة، إلى أن 80% من المترددين على العيادات النفسية سيدات لأنهن مظلومات، منوهًا أنه خلال الـ20 سنة الماضية، حدث خلل في علاقة الرجل بالمرأة، لأن الأهالي لم يغيروا طريقة تربيتهم للأولاد، والإعلام لم يغير تعريفه لدور المرأة.

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