الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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العربية للتصنيع: ماكينات مركز التصنيع الرقمى بحلوان من الجيل الرابع والأحدث فى العالم

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

قال اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك توجهًا من الدولة المصرية خلال هذه الفترة نحو تعميق وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيات، وخاصة فيما يتعلق بالأجزاء والمنتجات التي يتم استيرادها في الوقت الراهن. 

وأضاف عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الهيئة العربية للتصنيع فكرت في إنشاء مركز التصنيع الرقمي الجديد بمصنع المحركات في حلوان، لافتًا إلى أن هذا المركز يتجه نحو الرقمنة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الماكينات بداخل مركز التصنيع الرقمي ليست بالكثيرة، لافتًا إلى أن هذا المركز يحتوي على حوالي 15 ماكينة من الماكينات المتقدمة من الجيل الرابع، من الماكينات المصممة طبقًا للثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن الماكينة هنا تساوي 5 إلى 6 ماكينات من الماكينات الأخرى العادية تؤدي وظائف كثيرة في ذات الوقت، لافتًا إلى أن ميزة هذا المكت تتمثل في أنه computerized، أي أن البرنامج يكون متواجد على الكمبيوتر، وتعمل الماكينة العديد من العمليات الصناعية بتثبيتة واحدة بلغة الصناعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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