السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجلين بتهمة سرقة حقيبة بداخلها سلاح ناري مرخص من سائق

متهمين
متهمين

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس مسجلين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهمة سرقة حقيبة سائق بها سلاح ناري مرخص وذخيرة حال سيره بشارع الجامعة بدائرة قسم شرطة الجيزة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا من سائق أصل إقامته محافظة أسيوط يفيد بأنه أثناء سيره بشارع الجامعة دائرة القسم قام شخصان يستقلان دراجة نارية موتوسيكل بخطف الحقيبة من يده وبداخلها سلاح نارى مرخص وذخيرة.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة" وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "سلاح ناري طبنجة، 2 خزنة لذات السلاح وعدد من الطلقات، مبلغ مالي، 2 جواز سفر، تصريح عمل، أوراق خاصة ساعة يد"؛ وبمواجهتهما أقرا بارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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