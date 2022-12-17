السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة جنوب نابلس

هجوم مستوطنين على
هجوم مستوطنين على فلسطينيين

شن مستوطنون، مساء اليوم السبت، هجومًا على مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن عددًا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، بالقرب من دوار سلمان الفارسي، والطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد منها، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأوضح دغلس أن أكثر من 40 مستوطنًا من مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا متنزه كنتري حوارة، وحطموا سبع مركبات كانت متواجدة أمام المتنزه.

مستوطنون هجوم بلدة حوارة جنوب نابلس قلقيلية ملف الاستيطان

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